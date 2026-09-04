Phát hiện cá 'lạ' cỡ khủng sau lũ quét từ Nepal, Ấn Độ ra khuyến cáo

TPO - Chính quyền bang Bihar ở miền bắc Ấn Độ cảnh báo người dân không mua, bán hoặc ăn các loại cá lạ xuất hiện trên những con sông trong vùng, sau khi dòng nước lũ từ vụ sập sông băng ở Nepal đổ về Ấn Độ mang theo những mẻ cá lớn khác thường.

Kể từ khi thảm họa xảy ra vào tuần trước, nước từ sông Trishuli ở Nepal đã đổ về bang Bihar (Ấn Độ) qua sông Gandak và sông Kosi, mang theo những mảnh vỡ lớn và thậm chí cả thi thể người.

Khi nước sông dâng cao, ngư dân Ấn Độ bắt đầu đánh bắt được những con cá lạ và lớn hơn nhiều so với loại cá họ thường bắt gặp. Một số người ăn những loại cá này sau đó đã bị ngộ độc.

Tình trạng trên buộc Sở Chăn nuôi, Thủy sản và Động vật bang Bihar phải đưa ra khuyến cáo công khai, cảnh báo người dân không tiêu thụ, mua bán bất kỳ loại cá lạ nào đánh bắt được từ vùng nước lũ.

Cảnh sát Nepal cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự cho người dân ở khu vực biên giới nước này.

Một con cá lớn có hình thù khác lạ mà các ngư dân bắt được trong dòng nước lũ tại lưu vực sông Gandak. (Ảnh: Times of India)

Theo cơ quan chức năng Ấn Độ, cá bị cuốn khỏi các ao, sông, hồ trong đợt lũ lụt và có thể bị đưa đi xa khỏi môi trường sống tự nhiên, đồng thời tiếp xúc với nước thải, xác động vật và các chất ô nhiễm khác trên đường đi.

Khi đó, mối nguy hiểm không nằm ở bản thân con cá mà ở những chất độc hại chúng có thể đã hấp thụ trong quá trình trôi theo dòng nước.

Theo truyền thông Ấn Độ, đã có báo cáo về những loài cá lạ xuất hiện tại các khu vực Tây Champaran, Đông Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran. Ngư dân ở Gopalganj và Bagaha đã mô tả việc đánh bắt được những con cá có kích thước lớn bất thường và hình dáng giống cá heo.

"Chúng tôi rất hiếm khi bắt được những con cá như vậy trong mẻ lưới thường ngày. Hầu hết chúng đều chết sau khi bị bắt”, ngư dân Vinod Nishad cho biết. "Dạo gần đây, chúng tôi bắt được những con cá nặng từ 27 - 38 kg, thậm chí 40 - 45 kg”.

(Nguồn: X)

Ông Sameer Kumar Sinha - Giám đốc tổ chức Wildlife Trust of India - chia sẻ với tờ Times of India rằng nhiều con cá trôi vào sông Gandak có khả năng là loài Bagarius bagarius (thường được gọi là cá chiên). Đây là loài cá sống ở các dòng sông chảy xiết tại Ấn Độ, Nepal và một số khu vực thuộc Đông Nam Á.

Ông cho biết, loài cá này rất nhanh bị ươn sau khi chết và kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo từ chính quyền.

Người dân được khuyến cáo cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức tại cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy dữ dội, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở sau khi ăn cá bắt được từ vùng nước lũ. Ngoài ra, người dân cũng được yêu cầu thông báo cho cán bộ thủy sản tại địa phương nếu phát hiện các loại cá có đặc điểm bất thường.

Ngoài cá, nước lũ còn cuốn theo nhiều loại rác thải và mảnh vụn vào bang Bihar, bao gồm phù sa, bùn đất, thân cây, tàn tích từ các cây cầu bị sập và các công trình thủy điện bị hư hại tại Nepal, cũng như đồ gia dụng và bình gas bị cuốn trôi từ những ngôi làng ngập lụt. Thi thể người và xác động vật trôi dạt từ Nepal cũng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc nước lũ ô nhiễm hòa lẫn vào các nguồn nước sinh hoạt (như giếng khoan tay và giếng khơi) có thể gây bùng phát nhanh chóng các dịch bệnh như tiêu chảy và tả. Đồng thời, nguồn nước và thực phẩm nhiễm bẩn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thương hàn và viêm gan.

Tình trạng nước đọng sau lũ sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết, sốt rét và sốt chikungunya.