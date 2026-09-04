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Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 – 2030.

Theo kết luận, giai đoạn 2026 - 2030 có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận nêu rõ, cần quán triệt sâu sắc yêu cầu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng phải hướng về Nhân dân, lấy giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục làm trọng tâm.

Trong đó, xác định nội dung, hình thức tổ chức bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất, ý nghĩa và điều kiện thực tế của từng sự kiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt.

Mỗi sự kiện xác định rõ mục tiêu, nội dung cốt lõi, thông điệp, đối tượng và kết quả cần đạt làm cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp. Rà soát, tích hợp nội dung tương đồng, giảm trùng lặp, dàn trải, tổ chức triển khai thực chất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Kết luận cũng nhấn mạnh, cần triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống chủ động, xuyên suốt từ quá trình chuẩn bị, tổ chức đến phát huy giá trị của sự kiện; xây dựng sớm định hướng nội dung, chủ đề tuyên truyền kỷ niệm và có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, sinh động, tạo hiệu ứng sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng.

Đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, kết hợp hiệu quả báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, bảo tàng, di tích, nhà trường với các phương thức truyền thông hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, số hóa và khai thác tư liệu, dữ liệu, di sản, tạo điều kiện để Nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hoá, nhất là phục vụ tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Chú trọng tuyên truyền và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết luận nêu, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 để chỉ đạo, điều phối thống nhất việc tổ chức các sự kiện quan trọng; kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban; Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của ban chỉ đạo.

Trường Phong
#Thường trực Ban Bí thư #Trần Cẩm Tú #Kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2026 - 2030 #100 năm thành lập Đảng

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