Formosa Hà Tĩnh: Đầu tàu phát triển kinh tế địa phương

Với quy mô đầu tư hơn 12,8 tỷ USD, Formosa Hà Tĩnh không chỉ tạo dấu ấn trong sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn dành nguồn lực cho an sinh xã hội, giáo dục và cộng đồng. Những đóng góp này đang tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Tối ưu sản xuất, đóng góp lớn cho ngân sách

Được đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 332.000 tỷ đồng (khoảng 12,8 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại), diện tích 3.318 ha, gồm khu liên hợp gang thép khép kín, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện. Toàn bộ các hạng mục giai đoạn I với hai lò cao, công suất thiết kế 7 triệu tấn phôi thép/năm, đã hoàn thành vào năm 2020. Hai lò cao lần lượt đi vào hoạt động trong tháng 5/2017 và tháng 5/2018, tạo nền tảng cho một chuỗi sản xuất khép kín, kết nối đồng bộ giữa sản xuất, năng lượng, logistics cảng biển.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng nước sâu Sơn Dương, phục vụ chuỗi sản xuất và logistics của Khu kinh tế Vũng Áng.

Sau khi vận hành ổn định, FHS tập trung tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng lực kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển các dòng thép chất lượng cao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp sản xuất khoảng 5,68 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ 5,61 triệu tấn sản phẩm thép, đạt doanh thu 75.660 tỷ đồng (khoảng 2,91 tỷ USD). Trong 7 tháng đầu năm 2026, sản lượng phôi thép đạt khoảng 3,72 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ 3,63 triệu tấn, doanh thu đạt 50.700 tỷ đồng (khoảng 1,95 tỷ USD), tiếp tục khẳng định quy mô và vai trò của FHS trong sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh.

Đóng vai trò mắt xích logistics của chuỗi sản xuất, cảng nước sâu Sơn Dương có công suất thiết kế khoảng 30 triệu tấn hàng hóa/năm, gồm 14 cầu cảng, 22 máy bốc dỡ và đê chắn sóng dài 5,2 km. Năm 2025, cảng đón 985 lượt tàu, bốc dỡ khoảng 24,99 triệu tấn hàng hóa; riêng 7 tháng đầu năm 2026, tiếp nhận 615 lượt tàu, với sản lượng bốc dỡ khoảng 16,04 triệu tấn.

Dây chuyền sản xuất thép tại Formosa Hà Tĩnh được vận hành theo mô hình khép kín,

Cùng với cảng biển, nhà máy điện được đầu tư nhằm bảo đảm nguồn năng lượng ổn định cho hoạt động sản xuất gang thép. Nhà máy gồm 3 tổ máy đốt than với tổng công suất 450 MW và 2 tổ máy đốt khí với tổng công suất 200 MW, nâng tổng công suất phát điện lên 650 MW. Tháng 6/2017, tổ máy đốt khí số 2 vận hành thương mại, hoàn thành toàn bộ các hạng mục của nhà máy điện và hòa vào hệ thống điện quốc gia. Năm 2025, sản lượng điện phát ra đạt khoảng 3,73 triệu MWh; trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 2,29 triệu MWh.

Không chỉ duy trì quy mô sản xuất lớn, FHS còn đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Theo doanh nghiệp, trong năm 2025, Formosa Hà Tĩnh đã nộp vào ngân sách nhà nước 5.824 tỷ đồng (khoảng 224 triệu USD). Bước sang năm 2026, dù mới qua 7 tháng, doanh nghiệp đã đóng nộp 3.900 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD), tương đương gần 67% số nộp của cả năm 2025. Kết quả này phản ánh quy mô hoạt động và khả năng duy trì đóng góp ngân sách ổn định của doanh nghiệp. Tính trong giai đoạn 2015 đến nay , Formosa Hà Tĩnh đã đóng nộp hơn 84.500 tỷ đồng (khoảng 3,25 tỷ USD) vào ngân sách nhà nước. Đây là nguồn lực đáng kể, góp phần bổ sung nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả Trung ương và địa phương.

Đầu tư mạnh cho người lao động, giữ chân nhân lực

Ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, Formosa Hà Tĩnh (FHS) xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại. Doanh nghiệp triển khai đào tạo ngoại ngữ, đồng thời cử hàng nghìn lượt cán bộ, kỹ sư và công nhân ra nước ngoài học tập, thực hành và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Đến nay, nhiều lao động Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật quan trọng, từng bước làm chủ công nghệ luyện kim.

Cùng với đào tạo, FHS đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đời sống người lao động. Trong giai đoạn 2011-2014, doanh nghiệp xây dựng 13 tòa ký túc xá trong khuôn viên nhà máy, với khoảng 12.500 chỗ ở miễn phí. Các khu nhà được trang bị điều hòa, máy nước nóng, máy giặt, máy sấy và các tiện ích sinh hoạt cơ bản.

Việc bố trí chỗ ở gần nơi làm việc giúp người lao động giảm chi phí sinh hoạt, thời gian di chuyển và có điều kiện ổn định cuộc sống. Tại đây, FHS cũng xây dựng hệ thống các công trình thể thao như sân bóng đá, bóng chuyền, tennis, pickleball, phòng tập thể hình, khu billiards và các khu thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu rèn luyện, nghỉ ngơi sau giờ làm việc.

Với lao động đã lập gia đình, doanh nghiệp đầu tư hơn 19 triệu USD xây dựng khu nhà gia đình gồm 304 căn hộ liền kề, tạo điều kiện để người lao động đưa người thân đến sinh sống và ổn định lâu dài tại Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh chú trọng chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập và điều kiện làm việc, tạo môi trường để người lao động yên tâm gắn bó.



Chính sách thu nhập cũng được FHS điều chỉnh trong năm 2026. Từ đầu năm, doanh nghiệp tăng lương cho toàn bộ người lao động, trong đó mức tăng bình quân đối với lao động cơ bản khoảng 30%, đưa thu nhập bình quân lên khoảng 11-18 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, chất lượng bữa ăn, điều kiện làm việc và các chế độ chăm lo đời sống tiếp tục được cải thiện.

FHS cũng có chính sách ghi nhận người lao động gắn bó lâu dài. Năm 2026, doanh nghiệp trao tặng vàng cho 641 nhân viên có thâm niên công tác. Người làm việc 5 năm được tặng 1,2 chỉ vàng; 10 năm được tặng 2 chỉ và 15 năm được tặng 3 chỉ. Đây là hình thức ghi nhận quá trình gắn bó và đóng góp của người lao động với doanh nghiệp.

Hiện FHS tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động, gồm khoảng 5.600 cán bộ, công nhân viên và hơn 4.200 lao động thuộc các đơn vị nhà thầu phụ trợ. Qua quá trình đào tạo và làm việc thực tế, doanh nghiệp góp phần hình thành đội ngũ lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp luyện kim và bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường lao động Hà Tĩnh.

Chia sẻ trách nhiệm xã hội, đồng hành phát triển bền vững

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Formosa Hà Tĩnh xác định, việc chia sẻ trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng địa phương là một phần quan trọng trong hành trình phát triển lâu dài. Với định hướng “đồng hành cùng địa phương, chăm lo cộng đồng và tạo cơ hội phát triển cho người dân”, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình công ích xã hội hướng đến những nhu cầu thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền tảng phát triển bền vững tại Hà Tĩnh.

Các hoạt động công ích xã hội của Formosa Hà Tĩnh tập trung vào bốn nhóm chủ đề: “Trẻ em vui bước đến trường - Người dân an cư lạc nghiệp - Người cao tuổi vui khỏe mỗi ngày - Kỳ Anh đô thị mới”. Từ những định hướng này, doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình như xây dựng, sửa chữa trường học; trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo; tạo cơ hội việc làm cho con em địa phương; cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng hành xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Formosa Hà Tĩnh trao tặng phòng máy tính cho các trường học trên địa bàn.

Từ khi triển khai dự án đến nay, tổng kinh phí Formosa Hà Tĩnh dành cho các hoạt động công ích xã hội đã đạt hơn 168,7 tỷ đồng. Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình an sinh, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng nơi dự án hoạt động.

Nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập tại địa phương, doanh nghiệp đã xin phép thành lập Quỹ Minh Đức. Thông qua Quỹ, nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục đã được triển khai, trong đó có xây dựng và trao tặng 5 phòng học máy tính cho các trường học tại khu vực lân cận, góp phần nâng cao điều kiện học tập và giúp học sinh tiếp cận công nghệ thông tin; xây dựng, trao tặng sân bóng đá nhân tạo cho Trường THPT Lê Quảng Chí; cải tạo nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Kỳ Liên…

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Quỹ Minh Đức còn trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em có thêm điều kiện theo đuổi con đường học tập và tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng. Đến nay, tổng kinh phí dành cho các dự án tài trợ giáo dục của Quỹ đạt khoảng 32,5 tỷ đồng.

Bên cạnh giáo dục, Formosa Hà Tĩnh cũng hướng hoạt động xã hội vào đào tạo nghề và tạo cơ hội việc làm, qua đó giúp người dân địa phương có thêm năng lực và điều kiện ổn định cuộc sống. Doanh nghiệp đã ký kết chương trình hợp tác đào tạo nghề ngắn hạn với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, nhằm trang bị cho con em địa phương những kỹ năng chuyên môn cơ bản và tạo cơ hội việc làm sau đào tạo. Từ khi triển khai đến nay, chương trình đã tổ chức hàng chục lớp đào tạo, sau khi hoàn thành khóa đào tạo đã bố trí việc làm cho hàng trăm lượt lao động địa phương.