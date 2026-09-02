Quảng Ngãi kích hoạt chiến lược phát triển mới

TP - Quảng Ngãi đang chuyển hướng thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, tập trung cải cách hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai.

NỖ LỰC CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Với lợi thế về công nghiệp nặng, Quảng Ngãi đang hiện thực hóa mục tiêu kích hoạt dòng vốn mới vào các dự án trọng điểm về chuyển đổi xanh

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025 là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay đổi phương pháp đánh giá, so sánh sau sắp xếp đơn vị hành chính theo bộ chỉ số mới (PCI 2.0). Theo đó, PCI cấp tỉnh có chín chỉ số thành phần gồm: Gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và chính quyền kiến tạo.

Theo công bố của VCCI, năm 2025, PCI của tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, nhiều chỉ số thành phần giảm sâu và xếp hạng thấp so với cả nước, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

“Chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh sẽ được điều chỉnh theo hướng chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, gắn với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang

Đơn cử, chỉ số tính minh bạch đạt 5,30 điểm, giảm 0,74 điểm so với năm 2024, thứ hạng 34/34 tỉnh, thành phố; chỉ số chi phí không chính thức đạt 6,12 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm 2024, thứ hạng 33/34 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân được chỉ ra là tỉnh chưa hình thành môi trường thông tin thật sự minh bạch, thuận lợi và dễ tiếp cận đối với cộng đồng doanh nghiệp; việc kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa được phát huy đầy đủ.

Một góc phía Đông Quảng Ngãi

Theo nhận định từ lãnh đạo VCCI miền Trung-Tây Nguyên, để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thời gian tới, Quảng Ngãi cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Cùng với đó, thực thi hiệu quả các chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn về yếu tố đầu vào trong kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số vào hoạt động quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công nhằm tăng tính minh bạch, giảm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những hạn chế, kết quả PCI năm 2025 tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự chuyển biến tích cực ở chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy dư địa và tiềm năng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn lớn nếu môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thực chất, đồng bộ và hiệu quả hơn.

CẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THU HÚT ÐẦU TƯ

Tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư theo hướng từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, với cam kết “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Với tiềm năng, thế mạnh hiện có, Quảng Ngãi khẳng định hội tụ đủ điều kiện là nơi trung chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển thành một Trung tâm logistics tổng hợp vùng miền Trung - Tây Nguyên - Lào - Campuchia trong thời gian đến.

Theo đó, ngành công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quảng Ngãi. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực, là điểm sáng nổi bật với tỷ trọng gần 95% trong giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương.

Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thể hiện rõ ở các ngành có lợi thế như: Công nghiệp lọc – hóa dầu duy trì vai trò dẫn dắt phát triển; Ngành luyện kim, sản xuất kim loại phát triển mạnh kể từ năm 2019 và trở thành ngành chủ lực của tỉnh vào năm 2025; khu vực công nghiệp - xây dựng cũng khẳng định vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh…

Lũy kế đến nay, tại các Khu kinh tế và các khu công nghiệp Quảng Ngãi có trên 450 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư 417.387 tỷ đồng (tương đương 19,2 tỷ USD). Trong đó có 67 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD và 382 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 359.766 tỷ đồng (tương đương 16,7 tỷ USD).

Nhìn nhận về tiềm lực địa phương, ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong 5 năm tới vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh phải đạt ít nhất là 560.000 tỷ đồng. Để thực hiện hóa mục tiêu này, Quảng Ngãi đang khẩn trương rà soát, tích hợp, cập nhật lại quy hoạch tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút đầu tư phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, Quảng Ngãi sẽ giảm dần các dự án sử dụng nhiều tài nguyên, lao động giản đơn, ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa và hình thành chuỗi giá trị.

Sau sáp nhập, địa phương mới với lợi thế về quỹ đất nông - lâm nghiệp rộng lớn, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, đây là tiềm năng quan trọng để tỉnh tập trung quảng bá, thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến sâu, đặc biệt là các sản phẩm rau, hoa, quả xứ lạnh, cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đối ngoại với các tổ chức nước ngoài, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp từ bước hình thành ý tưởng đến hoàn thành dự án đầu tư.

Cùng với đó, Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp lớn như dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt,... để tạo hiệu ứng lan tỏa, tạo động lực phát triển công nghiệp của tỉnh cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.