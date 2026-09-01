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Kinh tế

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Doanh nghiệp được giảm 30% thuế: Số đã tạm nộp xử lý thế nào?

Việt Linh

TPO - Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế xử lý số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai, tạm nộp trước khi Nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế có hiệu lực. Bộ Tài chính cho biết nội dung này sẽ được nghiên cứu, quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn.

Bộ Tài chính đã có giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Nghị quyết được ban hành vào cuối năm 2026 nhưng áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế năm 2026. Một số ý kiến băn khoăn trước việc phát sinh tình huống người nộp thuế đã khai, tạm nộp thuế theo tháng, quý trước khi nghị quyết có hiệu lực,

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề nghị bổ sung cơ chế thực hiện đối với kỳ tính thuế năm 2026, cần quy định rõ việc xử lý số thuế đã nộp trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, nhất là trường hợp người nộp thuế phải thực hiện phân bổ số đã nộp; cho phép tự động bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả theo quy định, đồng thời hạn chế yêu cầu người nộp thuế phải kê khai, lập hồ sơ lại đối với những thông tin đã có trên dữ liệu khai thuế.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cũng đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với số thuế đã tạm nộp trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Theo kiến nghị, phần số thuế đã nộp tương ứng với 30% được giảm có thể được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo; trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp thì thực hiện hoàn trả theo quy định

Trước các ý kiến trên, Bộ Tài chính cho biết, nghị định quy định chi tiết sẽ quy định cụ thể các vấn đề này.

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Cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu năm dưới 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế trong năm 2026, 2027.

Nhóm kiến nghị khác tập trung vào tiêu chí doanh thu để xác định đối tượng được giảm 30% thuế.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị quy định rõ cách xác định doanh thu đối với trường hợp hoạt động không đủ 12 tháng, thành lập mới, chấm dứt hoạt động trong năm; có nhiều ngành, nghề, địa điểm kinh doanh; thay đổi phương thức kinh doanh hoặc có doanh thu thực tế vượt 10 tỷ đồng trong năm nhưng người nộp thuế đã kê khai, tạm nộp hoặc được giảm thuế.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ để xác định doanh thu theo từng kỳ tính thuế, tránh cách hiểu cộng doanh thu của cả hai năm 2026 và 2027 để xác định ngưỡng 10 tỷ đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị quy định rõ thời điểm xác định doanh thu để bảo đảm thống nhất với pháp luật về thuế.

Đáng chú ý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, mức giảm thuế nên là 50%, thay vì 30%. Lý do được đưa ra là các đối tượng này chịu nhiều khó khăn hơn về chi phí sản xuất, vận chuyển, tiếp cận thị trường và nguồn lực.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính giữ phương án giảm 30%. Theo cơ quan soạn thảo, mức giảm được lựa chọn nhằm bảo đảm đúng, trúng đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vùng kinh tế khó khăn và nâng cao năng suất lao động.

Theo tính toán, chính sách giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng năm 2026, và năm 2027 là 3.510 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá việc giảm thuế có thể làm giảm một phần thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng chính sách được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần mở rộng cơ sở thu và tạo nguồn thu bền vững hơn cho ngân sách.

Việt Linh
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