Giá vàng chịu sức ép lớn, dầu thô vọt tăng

TPO - Giá vàng thế giới chịu sức ép khi căng thẳng quân sự Mỹ - Iran khiến lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Giá dầu Brent trên 90 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở vùng giữa 80 USD/thùng.

Diễn biến thị trường chứng khoán

Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 7.686,14 điểm, Dow Jones mất 0,7% còn 53.185,90 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống 26.370,89 điểm.

Tại châu Âu, STOXX Europe 600 giảm 0,62%. Chỉ số DAX của Đức mất 1,17%, CAC 40 của Pháp giảm 0,79%, còn FTSE MIB của Italy giảm nhẹ 0,01%. Thị trường London đóng cửa nghỉ lễ.

Tâm lý trên thị trường tài chính tiếp tục bị chi phối bởi việc điều chỉnh kỳ vọng lãi suất sau hội nghị Jackson Hole và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 1/9 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện phản ánh 66,1% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, tăng đáng kể so với mức 57% vào ngày 30/8. Giới đầu tư cho rằng những phát biểu theo hướng cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, cộng với cú tăng mạnh của giá dầu, có thể khiến bài toán kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm duy trì quanh 4,34%, trong khi kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,75%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tiếp tục ở khu vực 5,25%.

Đối với vàng, môi trường lãi suất cao và lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất. Điều này khiến dư địa tăng giá vàng trong ngắn hạn bị hạn chế.

Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu vượt 90 USD/thùng

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất đối với thị trường hiện nay là diễn biến tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Cuối tuần qua, lực lượng Mỹ đã tấn công các bệ phóng rocket của Iran gần eo biển Hormuz. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên của Mỹ tại khu vực này trong khoảng một tháng. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Jordan.

Căng thẳng leo thang lập tức làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên toàn cầu.

Giá dầu Brent theo đó tăng mạnh và đóng cửa trên 90 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở vùng giữa 80 USD/thùng.

Giá vàng vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và mức Fibonacci 61,8%. Ảnh: SBS

Diễn biến này tạo ra tác động trái chiều đối với vàng. Một mặt, căng thẳng địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn. Mặt khác, dầu tăng giá có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố khả năng Fed duy trì hoặc tiếp tục nâng lãi suất. Lợi suất trái phiếu tăng theo sẽ khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lợi.

Vàng phục hồi nhưng tín hiệu kỹ thuật vẫn yếu

Theo Reuters, trong phiên giao dịch sáng 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.428,54 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/8 trong phiên trước. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,1%, xuống 4.477,20 USD/ounce.

Giá vàng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên là 4.395,80 USD/ounce và hướng trở lại vùng kháng cự 4.452 - 4.487 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và mức Fibonacci 61,8%, cho thấy xu hướng kỹ thuật chưa thực sự được cải thiện.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, nếu bên mua giành lại được mốc 4.487 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới 4.515 USD và sau đó là 4.543 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giá phá vỡ ngưỡng 4.396 USD/ounce, vàng có thể tiếp tục giảm về 4.341 USD và 4.319,60 USD/ounce.

Đối với bạc, giá phục hồi từ 65,51 USD/ounce và có thời điểm lên 67,60 USD nhưng vẫn chưa vượt được ngưỡng 66,87 USD. Nếu vượt mốc này, bạc có thể hướng tới 67,47 USD và 68,16 USD/ounce. Ngược lại, việc thủng 65,67 USD có thể mở ra khả năng giảm về 62,98 USD và 62,45 USD/ounce.