TP. Cần Thơ: Xuyên lễ bám công trường dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang rà soát, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các mốc tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giải pháp bù tiến độ (nếu có). Các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đủ nguồn vật liệu theo tiến độ thi công; đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền và cân đối bố trí đủ vốn cho các hạng mục cần thiết để đưa dự án vào khai thác đồng bộ.