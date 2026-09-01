Giá vàng hôm nay (1/9): SJC đứng im, vàng nhẫn giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng SJC vẫn đứng im quanh mốc 148 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu quay đầu giảm.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mốc 148,7 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn một số thương hiệu lại quay đầu giảm. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn quay đầu giảm (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.446 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tăng trở lại sau 5 ngày giảm liên tiếp. Hiện, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 31/8 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); tại ACB, giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank, 25.715 - 26.255 đồng/USD…