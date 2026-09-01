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15.500 người làm xuyên lễ trên công trường APEC ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027, thăm hỏi, tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9.

Sáng 1/9, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đặc khu Phú Quốc cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đoàn đến kiểm tra một số công trường trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, khu tái định cư An Thới, Trung tâm Hội nghị APEC và các dự án khách sạn.

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Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng và đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình phục vụ APEC.

Theo ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc, 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang vào cao điểm thi công. Trong dịp Quốc khánh năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân đăng ký làm việc xuyên lễ nhằm duy trì tiến độ các dự án.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thời gian nghỉ theo quy định, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động cũng được các đơn vị chú trọng.

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Lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc thăm hỏi, tặng quà công nhân làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Hợp cho biết, các dự án phục vụ APEC 2027 luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo địa phương thường xuyên kiểm tra công trường, tháo gỡ khó khăn và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, người lao động làm việc trong dịp Quốc khánh 2/9 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch thi công. Các kỹ sư, công nhân làm việc trong ngày lễ được trả lương làm thêm theo quy định, đồng thời được bố trí nghỉ bù để đảm bảo sức khỏe.

“Dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở, cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc trên công trường”, ông Tuấn cho biết.

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Công nhân khẩn trương lắp đặt đường ray đầu tiên trên tuyến LRT Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TDC
Nhật Huy
#APEC 2027 #Phú Quốc #công trình APEC #đường sắt đô thị Phú Quốc #công nhân làm xuyên lễ #Quốc khánh 2/9 #An Giang #tặng quà

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