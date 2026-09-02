GIA LAI: "Điểm đến chiến lược" của nhà đầu tư

“ÐIỂM ÐẾN CHIẾN LƯỢC” HỘI TỤ NHIỀU LỢI THẾ

Những năm gần đây, Gia Lai công bố chiến lược phát triển toàn diện với 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và du lịch đẳng cấp quốc tế một cách rộng rãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt sở ngành khảo sát các khu vực trọng điểm phía Tây để tiến hành mời gọi đầu tư dòng vốn mới

Điều đó minh chứng rằng, Gia Lai đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực một cách rõ ràng, có lộ trình.

Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông – Tây, Bắc – Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

“Gia Lai không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là một đối tác đáng tin cậy, một điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư”. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên hành trình mới, tỉnh Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên – Chămpa; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông – công nghiệp”, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; Phát triển dịch vụ cảng – logistics, hình thành trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn; Phát triển đô thị nhanh và bền vững, gắn với bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng dịch vụ.

Và hiện thực hóa mục tiêu các trụ cột, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá chiến lược: Xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư lớn; Tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên kết nối cao nguyên – đồng bằng – ven biển.

Hiện nay, Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung – Tây Nguyên, vừa về phát triển năng lượng sạch, vừa về du lịch và hạ tầng dịch vụ chất lượng cao. Đấy là một trong những lợi thế hiện hữu mà ít địa phương hội đủ khi mà khu vực phía Đông, tỉnh định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và logistics, tận dụng lợi thế ven biển và kết nối hạ tầng; phía Tây tỉnh định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu.

MONG MUỐN HÚT NGUỒN VỐN VÀO LĨNH VỰC KINH TẾ TRọNG ÐIỂM

Để hiện thực hóa chiến lược ‘khơi thông’ nguồn lực, 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có những chuyến khảo sát thực tế về địa bàn phía Tây; đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng đã đặt mọi tâm tư vào các cuộc xúc tiến đầu tư trực tiếp cả trong nước và nước ngoài.

Cụ thể, tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng với đoàn lãnh đạo chủ chốt đã đi kiểm tra thực tế, khảo sát hàng loạt dự án đầu tư trọng điểm tại khu vực phía Tây tỉnh nhằm đánh giá tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng, dịch vụ trên địa bàn… Tiềm năng Gia Lai hiện hữu bởi các lĩnh vực cần-hút dòng vốn mới nhưng có chọn lọc vào dòng dự án trọng điểm trên các lĩnh vực: Năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững…

Động thái này cho thấy, lãnh đạo tỉnh Gia Lai luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”.

Theo ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai: Hiện tỉnh Gia Lai đang có 25 dự án trọng điểm đang thực hiện thủ tục đấu giá, đấu thầu, gồm: 06 dự án đang tổ chức mời thầu, mời quan tâm về các lĩnh vực như điện gió, điện mặt trời, và khu phố chợ, khu dân cư; 01 dự án về khu phố thương mại và nhà ở đang tổ chức đấu giá; 08 dự án đang thực hiện thủ tục đấu giá về các lĩnh vực khu đô thị sinh thái và dịch vụ; 06 dự án đang làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ thầu; 04 dự án đang làm chủ trương lựa chọn nhà đầu tư... đang được các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đánh giá hồ sơ mời quan tâm.