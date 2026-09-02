Tăng trưởng 2 con số: Tăng lực kéo “cỗ xe tam mã”

TP - Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng Ban Hệ thống Tài khoản, Cục Thống kê nhận định, “cỗ xe tam mã” - xương sống của nền kinh tế đã tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, sản xuất - xuất khẩu và tiêu dùng vẫn đang được duy trì và phát huy vai trò nền tảng, tạo nên trục vận hành chính của nền kinh tế.

Lan tỏa từ đầu tư công

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tính chung 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 7 tháng so với cùng kỳ trong nhiều năm qua. Khu vực doanh nghiệp cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên gần 187,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 7 tháng qua ước đạt 15,20 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước…

Những kết quả trên cho thấy, “cỗ xe tam mã” - xương sống của nền kinh tế đã tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng Ban Hệ thống Tài khoản, Cục Thống kê nhận định, các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, sản xuất - xuất khẩu và tiêu dùng vẫn đang được duy trì và phát huy vai trò nền tảng, tạo nên trục vận hành chính của nền kinh tế.

Chính phủ đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Quốc Tuấn

Trong những tháng cuối năm, theo bà Hạnh, đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Với quy mô vốn lớn và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai, việc đẩy nhanh giải ngân sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới xây dựng, công nghiệp chế biến vật liệu, vận tải, thương mại và việc làm, qua đó kích thích tổng cầu.

“Với quy mô vốn đầu tư công lớn và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các trục cao tốc liên vùng và 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) chiến lược vừa được Hà Nội đồng loạt khởi công, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến ngành xây dựng, công nghiệp chế biến vật liệu, vận tải, thương mại và tạo thêm việc làm, qua đó kích thích tổng cầu của nền kinh tế”, bà Hạnh cho biết.

Cắt giảm mạnh thủ tục kinh doanh

Một động lực khác là sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư quốc tế. Việt Nam tiếp tục có cơ hội thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, để tận dụng tốt hơn cơ hội này, theo bà Hạnh, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI nhằm nâng cao giá trị gia tăng nội địa.

Đầu tư công sẽ là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Đăng khoa

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, cùng phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng cũng mở ra những động lực mới. Dù vậy, trong ngắn hạn, tác động chủ yếu vẫn là nâng hiệu quả của các ngành kinh tế hiện có.

Theo TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đầu tư công có thể đóng góp đáng kể cho tăng trưởng nếu giải ngân được thực hiện ở mức cao. Việc tháo gỡ các dự án đang vướng mắc cũng có thể giải phóng một lượng vốn lớn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, đầu tư công không thể thay thế đầu tư tư nhân. Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và giảm chi phí tuân thủ để kích thích doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Cùng với đầu tư công, đầu tư tư nhân được kỳ vọng phục hồi, góp phần mở rộng năng lực sản xuất. Dư địa điều hành chính sách của Chính phủ cũng là một yếu tố hỗ trợ tăng trưởng thông qua các giải pháp tài khóa, tiền tệ, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.

Bên cạnh đầu tư và xuất khẩu, tiêu dùng nội địa vẫn là một động lực lớn. Theo TS Cấn Văn Lực, để đạt tăng trưởng cao, Việt Nam không chỉ cần thúc đẩy đầu tư mà còn phải củng cố sức mua trong nước, trong đó kiểm soát lạm phát có ý nghĩa quan trọng.

Về dài hạn, TS Cấn Văn Lực cho rằng tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc bơm thêm vốn. Việt Nam cần đồng thời nâng năng suất, đào tạo nhân lực, thúc đẩy công nghệ, cải thiện hạ tầng, phát triển thị trường vốn, kích thích đầu tư tư nhân, mở rộng tiêu dùng và cải cách thể chế.

“Muốn tăng trưởng cao và bền vững, phải quan tâm đồng thời đến cả vốn, lao động, năng suất, hiệu quả thị trường, hạ tầng và thể chế. Không thể chỉ trông chờ vào một động lực duy nhất”, TS Cấn Văn Lực nói.

Xuất khẩu phải chuyển từ lượng sang giá trị

Theo số liệu Cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm đạt gần 319,7 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu xuất khẩu cả năm tăng 15-16%, kim ngạch cần đạt khoảng 546-550 tỷ USD; 5 tháng còn lại phải mang về xấp xỉ 230 tỷ USD.

Tuy nhiên, động lực xuất khẩu đang tập trung cao vào một số nhóm hàng công nghệ cao. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; điện thoại và linh kiện tạo ra phần lớn giá trị tăng thêm. Khu vực doanh nghiệp FDI chiếm gần 80% tổng kim ngạch và đóng góp gần 94% giá trị tăng thêm. Trong khi đó, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng 7,5%.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho rằng yêu cầu của năm 2026 không chỉ là tăng quy mô mà phải chuyển mạnh sang chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao hơn, thay cho mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào gia công và lợi thế chi phí.

Tại Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 8/8, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên. Cùng với thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư công tiếp tục là một trong những động lực được yêu cầu đẩy mạnh.

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong chặng nước rút, cần bảo đảm nguồn điện, vận tải, thông quan và hoàn thuế để các nhà máy duy trì công suất; đồng thời kết nối doanh nghiệp FDI với các nhà cung cấp Việt Nam trong các khâu linh kiện, vật liệu, bao bì, phần mềm, logistics và dịch vụ kỹ thuật.

Cán cân thương mại 7 tháng ghi nhận nhập siêu hơn 20 tỷ USD. Theo ông Sơn, nhập siêu chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực khi phần lớn hàng nhập khẩu là máy móc, linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Vấn đề là phải nhanh chóng chuyển lượng đầu vào này thành sản phẩm hoàn chỉnh, tạo ra sản lượng công nghiệp, việc làm và kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát điều chỉnh chính sách thương mại của Hoa Kỳ và các thị trường lớn, tăng cường cảnh báo sớm, khai thác các hiệp định thương mại tự do và đa dạng hóa thị trường.