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Thông tin lương thưởng của chủ tịch, CEO Vingroup

Duy Quang

TPO - Nửa đầu năm nay, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - tiếp tục không nhận thù lao. Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhận gần 12,6 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong kỳ, tăng mạnh so với mức gần 8 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm nay, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã chi hơn 11 tỷ đồng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, tăng mạnh so với mức 6,9 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - tiếp tục không nhận thù lao. Như vậy, nhiều năm liền, ông Vượng không nhận thù lao ở Vingroup. Tính từ năm 2024 đến nay, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tài trợ cho hãng xe VinFast khoảng 43.000 tỷ đồng.

Ba thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tập đoàn Vingroup là ông Adil Ahmad, ông Chin Michael Jaewuk và ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco cùng nhận 657 triệu đồng/người.

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Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup.

Trong khi đó, tổng lương và thưởng chi trả cho tổng giám đốc cùng các thành viên quản lý khác của Vingroup gần 46 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với mức 30,3 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhận gần 12,6 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong kỳ, tăng mạnh so với mức gần 8 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Các thành viên quản lý khác được chi trả tổng cộng 33,39 tỷ đồng, so với mức 22,42 tỷ đồng kỳ trước. Như vậy, tổng thù lao, lương và thưởng dành cho Hội đồng quản trị và ban điều hành Vingroup trong kỳ đạt hơn 57,2 tỷ đồng.

Theo Forbes, 8 tỷ phú Việt Nam đang sở hữu tổng cộng khoảng 54,5 tỷ USD. Trong đó ông Vượng và vợ là bà Phạm Thu Hương nắm khoảng 40,6 tỷ USD, chiếm 74,5%.

Nếu cộng thêm khoảng 2,9 tỷ USD của bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương, 3 thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng sở hữu tổng cộng khoảng 43,5 tỷ USD, tương đương gần 80% tài sản của 8 tỷ phú USD Việt Nam.

Chủ tịch Ngân hàng nhận lương ra sao?

Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB là ông Trần Anh Tuấn từ chối nhận thù lao quản trị từ ngân hàng. Trong khi đó, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank nhận thù lao nửa đầu năm ở mức gần 1,74 tỷ đồng, tương đương 289 triệu đồng mỗi tháng. Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy nhận 4,48 tỷ đồng, trung bình 747 triệu đồng/tháng.

Duy Quang
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