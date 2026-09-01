Những ca trực giữa mùa thu Độc lập

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng cả nước thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và ý thức rõ hơn trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa thu lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước xây dựng và phát triển.

Với những người làm điện, niềm tự hào ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Trong dịp Quốc khánh, các đơn vị thuộc EVNNPC duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, theo dõi tình trạng thiết bị và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân. Phía sau ánh sáng trên từng tuyến phố, trong mỗi gia đình và những điểm vui chơi ngày lễ là những ca trực nối tiếp nhau. Với người làm điện, được góp sức giữ dòng điện thông suốt trong ngày Tết Độc lập cũng là một niềm tự hào rất riêng.

Niềm tự hào trong từng ca trực

Khoác trên mình màu áo cam quen thuộc trong những ngày thu lịch sử, chị Đỗ Thị Quỳnh, nhân viên Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Quảng Ninh, Công ty Điện lực Quảng Ninh cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang thực hiện. Trong ca trực, chị cùng đồng nghiệp liên tục theo dõi tình trạng vận hành, kiểm tra thiết bị và sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Nhìn hệ thống điện vận hành an toàn, dòng điện thông suốt phục vụ nhân dân, những vất vả của ca trực dường như nhẹ đi. Với chị, niềm vui của người làm điện đôi khi rất giản dị, đó là thấy dòng điện được giữ vững và cuộc sống của người dân diễn ra bình yên.

Chị Đỗ Thị Quỳnh, nhân viên Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Quảng Ninh, Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ trong ca trực dịp Quốc khánh 2/9

Tại Hưng Yên, kỹ sư Lê Đức Cường, Điện lực Văn Giang, Công ty Điện lực Hưng Yên cùng đồng nghiệp vẫn đều đặn có mặt trên lưới trong những ngày nghỉ lễ. Tại Trạm biến áp Như Phượng 1, anh sử dụng camera ảnh nhiệt kiểm tra thiết bị, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường để đơn vị có phương án xử lý từ sớm. Những phiên kiểm tra diễn ra âm thầm nhưng là một phần quan trọng trong công tác bảo đảm điện. Với anh Cường, việc góp sức giữ dòng điện thông suốt, để mỗi gia đình yên tâm vui Tết Độc lập chính là niềm tự hào của người lao động ngành Điện.

Kỹ sư Lê Đức Cường, Điện lực Văn Giang, Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra thiết bị bằng camera ảnh nhiệt tại Trạm biến áp Như Phượng 1

Ở Ninh Bình, kỳ nghỉ lễ của anh Tạ Duy Giang, nhân viên Điện lực Thanh Liêm, Công ty Điện lực Ninh Bình bắt đầu bằng một phiên kiểm tra lưới điện sau đêm mưa lớn. Các mối nối và vị trí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành được rà soát kỹ nhằm sớm phát hiện khiếm khuyết và chủ động xử lý. Với anh Giang, trực điện trong ngày lễ không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Đó còn là trách nhiệm với khách hàng và là niềm vui khi biết những bước chân kiểm tra trên lưới đang góp phần để ngày nghỉ của người dân thêm an toàn, trọn vẹn.

Anh Tạ Duy Giang, nhân viên Điện lực Thanh Liêm, Công ty Điện lực Ninh Bình kiểm tra lưới điện, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành

Gắn bó với công tác trực vận hành từ năm 2004, anh Ngô Xuân Hùng, nhân viên trực vận hành Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã có 22 năm đồng hành với những ca trực ngày thường cũng như các dịp lễ, Tết. Trong dịp Quốc khánh, anh cùng đồng nghiệp thường xuyên theo dõi thông số vận hành, kiểm soát tình trạng thiết bị và sẵn sàng xử lý những bất thường trên hệ thống. Khi ngoài kia là không khí rộn ràng của ngày lễ, bên trong phòng trực vẫn là nhịp làm việc đều đặn, lặng lẽ nhưng không một phút lơi là.

Anh Ngô Xuân Hùng, nhân viên trực vận hành Điện lực Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Ninh theo dõi tình trạng vận hành hệ thống trong ca trực dịp Quốc khánh

Không chỉ trên lưới điện hay tại các vị trí trực vận hành, nhịp làm việc trong những ngày lễ còn được duy trì liên tục tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Với đặc thù phục vụ khách hàng 24/7, anh Phạm Hồng Quân, Trưởng ca Trung tâm Chăm sóc khách hàng, cùng các đồng nghiệp luôn giữ tinh thần chủ động, tận tâm và chuyên nghiệp trong từng ca trực.

Anh Phạm Hồng Quân, Trưởng ca Trung tâm Chăm sóc khách hàng cùng đồng nghiệp duy trì trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng trong dịp Quốc khánh 2/9

Với anh Quân, được cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ trong những ngày đặc biệt của đất nước là một niềm tự hào. Mỗi cán bộ, nhân viên trong ca trực đều ý thức rõ trách nhiệm, sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng khi có yêu cầu. Những cuộc gọi được lắng nghe, những thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời cũng là một phần quan trọng góp phần mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong kỳ nghỉ lễ.

Giữ dòng điện thông suốt trong ngày Tết Độc lập

Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục được bồi đắp trong mỗi thế hệ hôm nay. Với cán bộ, đảng viên và người lao động EVNNPC, niềm tự hào ấy được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm và những hành động cụ thể trong lao động, công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện.

Tại Tuyên Quang, anh Đỗ Trung Kiên, nhân viên Tổ trực vận hành Điện lực Vị Xuyên, Công ty Điện lực Tuyên Quang được phân công trực chính trong dịp Quốc khánh. Trong mỗi ca trực, anh cùng đồng nghiệp thường xuyên theo dõi diễn biến vận hành, nắm bắt các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cấp điện và duy trì trạng thái sẵn sàng khi có yêu cầu xử lý. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, nhưng với anh Kiên, niềm vui lại đến từ việc mỗi thiết bị vận hành ổn định, mỗi tuyến điện được duy trì an toàn và người dân có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ.

Với chị Nông Thị Thu, nhân viên Tổ trực vận hành Điện lực Phú Lương, 23 năm gắn bó với ngành Điện và khoảng 20 năm tham gia trực trong các dịp lễ, Tết đã khiến những ca trực ngày lễ trở thành một phần quen thuộc trong hành trình nghề nghiệp. Có chút tiếc nuối khi không thể dành trọn thời gian bên gia đình, nhưng điều ấy dần nhường chỗ cho niềm tự hào khi biết công việc mình đang làm góp phần duy trì dòng điện an toàn, liên tục. Với chị Thu, đó cũng là một cách để người làm điện đóng góp vào ngày vui chung của đất nước.

Hơn 30 năm gắn bó với ngành Điện, chị Hoàng Thị Hồng Nga, Tổ trưởng Tổ trực vận hành Điện lực Bằng Giang, Công ty Điện lực Cao Bằng đã quen với những ca trực lặng lẽ phía sau ánh điện sáng. Trong những ngày Quốc khánh, chị Nga cùng đồng nghiệp vẫn có mặt tại vị trí trực, theo dõi sát tình trạng vận hành của hệ thống, kiểm tra thiết bị và sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Hơn ba thập kỷ làm nghề giúp chị hiểu rằng phía sau một ca trực bình yên là sự tập trung, chủ động và trách nhiệm được duy trì trong từng giờ vận hành.

Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, EVNNPC đã từng bước khẳng định vai trò trong bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân khu vực phía Bắc. Hiện Tổng công ty đang quản lý vận hành 395 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 35.441 MVA, hơn 11.679 km đường dây 110kV cùng hệ thống lưới điện trung, hạ áp rộng khắp.

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty và sự điều hành của lãnh đạo EVNNPC, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cung ứng điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Mỗi người một vị trí, một địa bàn, một hành trình gắn bó với nghề khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào được góp sức phục vụ cộng đồng.

Giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc và không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, những ca trực vẫn nối tiếp trên lưới điện miền Bắc. Bằng sự chủ động, tận tâm và trách nhiệm trong từng vị trí công tác, cán bộ, nhân viên EVNNPC đang góp phần giữ dòng điện an toàn, ổn định, liên tục, để niềm vui Quốc khánh lan tỏa trọn vẹn trong mỗi gia đình và trên khắp các miền quê phía Bắc.