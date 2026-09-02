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Phương án bồi thường đường 770B nối sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 770B (đợt 7), đoạn qua địa bàn xã Phước Thái, TP. Đồng Nai có 41 trường hợp bị thu hồi đất với tổng diện tích gần 37.000 m2; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là gần 36 tỷ đồng.

UBND xã Phước Thái, TP. Đồng Nai vừa thông báo niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 770B (đợt 7) đoạn qua địa bàn xã.

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Phối cảnh đường ĐT.770B (ảnh: Sở Xây dựng TP. Đồng Nai).

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành, đợt này có 41 trường hợp thu hồi với diện tích 36.978,2m2; tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ là hơn 35,7 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường 770B với tổng chiều dài gần 43 km, tổng mức đầu tư là hơn 4.700 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 370ha đi qua địa bàn 9 xã, phường gồm: Xuân Bắc, Xuân Quế, Xuân Đường, Dầu Giây, Gia Kiệm, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc, Xuân Lập. Tổng số hộ dân bị thu hồi đất là 803 hộ, dự kiến tái định cư khoảng 354 hộ.

Dự án có điểm đầu tuyến giao với đường ĐT 763 (xã Xuân Bắc) và điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 51 (tại xã Phước Thái). Tuyến đường 770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các khu vực phía Bắc và phía Đông của TP. Đồng Nai với quốc lộ 51, các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành.

Ngày 10/7/2026, dự án đã được UBND TP. Đồng Nai phát lệnh khởi công. Thời gian thực hiện là từ năm 2026-2031.

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Phối cảnh nút giao tuyến đường ĐT.770B kết nối sân bay Long Thành (ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai)

Theo UBND TP. Đồng Nai việc đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.770B có ý nghĩa quan trọng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Dự án tạo sự kết nối giữa các khu vực phía Đông, Đông Bắc với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, Bàu Cạn - Tân Hiệp, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải.

Sau khi hoàn thành, công trình đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua và của TP Đồng Nai nói chung.

Văn Quân
#Đồng Nai #ĐT 770B #Sân bay Long Thành #Phước Thái

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