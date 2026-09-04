'Tiểu thư ngậm thìa vàng' đang khuấy đảo toàn cầu

TPO - Tôn Thiên đang được yêu thích với vai nữ chính trong phim "Đầu xuân tươi sáng". Khí chất phóng khoáng, nhan sắc ngọt ngào của cô thu hút sự yêu thích của hàng triệu khán giả.