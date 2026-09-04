Chủ động cá nhân hóa hợp đồng bảo hiểm với 7 sản phẩm bán kèm của Shinhan Life

Với Shinhan Life Việt Nam, mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể được xây dựng thành một kế hoạch bảo vệ phù hợp với từng cá nhân và gia đình, góp phần tạo nền tảng tài chính vững vàng để khách hàng an tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Cá nhân hóa kế hoạch bảo vệ theo nhu cầu

Xu hướng cá nhân hóa hợp đồng bảo hiểm đang được nhiều khách hàng quan tâm khi nhu cầu bảo vệ cho từng cá nhân có sự khác biệt theo độ tuổi, thu nhập, tình trạng sức khỏe và trách nhiệm tài chính. Song song với quyền lợi của sản phẩm chính, khách hàng có thể lựa chọn thêm các sản phẩm bán kèm để tăng phạm vi bảo vệ đối với những rủi ro như bệnh hiểm nghèo, tai nạn, nằm viện hay gián đoạn đóng phí.

Xu hướng cá nhân hóa hợp đồng bảo hiểm đang được nhiều khách hàng quan tâm

Theo Shinhan Life Việt Nam, bên cạnh hai sản phẩm chính là bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh và bảo hiểm hỗn hợp Shinhan - Sống An Vui, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bán kèm phù hợp với nhu cầu. Nếu hai sản phẩm bảo hiểm chính đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ và đầu tư, tích lũy, thì hệ sinh thái 7 sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Shinhan Life giúp khách hàng có thể dễ dàng gia tăng quyền lợi theo nhu cầu và khả năng tài chính. Ví dụ như khách hàng trẻ thường ưu tiên quyền lợi chăm sóc sức khỏe, tai nạn; người giữ vai trò trụ cột gia đình quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ thu nhập, bệnh hiểm nghèo hoặc duy trì hợp đồng khi biến cố xảy ra.

Ba sản phẩm mới tăng lớp bảo vệ tài chính và viện phí

Tháng 4/2026, Shinhan Life Việt Nam ra mắt 3 sản phẩm bảo hiểm bán kèm, bổ sung thêm các lớp bảo vệ trước những biến cố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thu nhập và kế hoạch tài chính của gia đình. Các sản phẩm mang đến những quyền lợi thiết thực với nhóm khách hàng là người trụ cột gia đình đang tham gia các sản phẩm bảo hiểm chính như Shinhan - Sống An Vui và Shinhan - An Thịnh.

Với Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn, nếu người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Shinhan Life Việt Nam sẽ thay khách hàng đóng phí cho sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm trong cùng hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì hiệu lực, các quyền lợi bảo hiểm vẫn được đảm bảo trọn vẹn, từ đó hỗ trợ gia đình người tham gia bảo hiểm ổn định cuộc sống.

Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Nằm viện và Phẫu thuật bảo vệ người tham gia bảo hiểm trước rủi ro phẫu thuật và nằm viện

Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Nằm viện và Phẫu thuật được thiết kế như một điểm tựa tài chính, giúp bảo vệ nguồn tài chính của bản thân và gia đình người tham gia bảo hiểm trước rủi ro phẫu thuật và nằm viện. Sản phẩm mang đến các quyền lợi nổi trội như hỗ trợ viện phí 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, 200% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt và 10 lần của Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần phẫu thuật trong thời gian nằm viện.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn

Còn Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn cung cấp sự bảo vệ tài chính thiết yếu cho gia đình trong trường hợp không may gặp biến cố. Nếu Người được bảo hiểm không may xảy ra biến cố tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Shinhan Life Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình với số tiền chi trả tương đương 100% Số tiền bảo hiểm.

Mở rộng bảo vệ sức khỏe, bệnh hiểm nghèo và tai nạn

Trước đó, vào tháng 7/2025, Shinhan Life Việt Nam đã giới thiệu 4 sản phẩm bảo hiểm bán kèm, mở rộng lựa chọn cho các khách hàng đang tham gia sản phẩm bảo hiểm chính. Mỗi sản phẩm tập trung vào một nhóm nhu cầu khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trước rủi ro bệnh hiểm nghèo và tai nạn đến hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng khi người tham gia gặp biến cố.

Với Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện, Shinhan Life Việt Nam thiết kế 5 chương trình bảo hiểm đa dạng với phạm vi bảo hiểm từ Việt Nam đến toàn cầu. Sản phẩm sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế, nổi bật với quyền lợi điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham gia thêm các quyền lợi tùy chọn như điều trị ngoại trú, điều trị nha khoa và thai sản để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong khi đó, Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Nâng cao bảo vệ lên đến 91 Bệnh hiểm nghèo bao gồm cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối, được khách hàng đánh giá cao về tính chủ động cùng mức chi trả hấp dẫn. Khách hàng sẽ nhận quyền lợi lên đến 1 tỷ đồng cho 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau và lên đến 200% Số tiền bảo hiểm nếu mắc 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau.

Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Nâng cao bảo vệ lên đến 91 Bệnh hiểm nghèo

Đối với Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo, Shinhan Life Việt Nam sẽ hỗ trợ đóng phí cho cả hợp đồng bảo hiểm, bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm trong cùng hợp đồng bảo hiểm, giúp giảm áp lực tài chính và duy trì quyền lợi bảo vệ cho khách hàng trong thời điểm khó khăn. Hoàn thiện bộ tứ sản phẩm này là Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do Tai nạn, cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật do tai nạn. Đặc biệt, với trường hợp chẳng may tử vong do tai nạn, khách hàng sẽ nhận được khoản chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm.

Chia sẻ về nỗ lực không ngừng trong cải tiến sản phẩm, ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cho biết: “Việc liên tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành gần gũi và dài hạn cùng khách hàng, không chỉ trước những rủi ro lớn như tử vong, thương tật hay bệnh hiểm nghèo mà còn ở những nhu cầu thiết thực như chăm sóc sức khỏe, nằm viện, phẫu thuật và duy trì kế hoạch bảo hiểm khi biến cố xảy ra.”

Thực tế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả khoảng 35.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trên cả nước, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô chi trả này phần nào cho thấy vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc hỗ trợ tài chính cho người tham gia và gia đình khi rủi ro xảy ra. Khi nhu cầu bảo vệ ngày càng đa dạng, các sản phẩm bán kèm sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch bảo vệ phù hợp trong từng giai đoạn cuộc sống./.