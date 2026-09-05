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Liên Hợp Quốc thông qua sáng kiến về văn hoá do Việt Nam khởi xướng

Bình Giang

TPO - Ngày 4/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80 thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.

Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Việc Đại hội đồng LHQ thông qua sáng kiến cho thấy sự đồng thuận ngày càng sâu rộng của cộng đồng quốc tế về vai trò then chốt của văn hóa trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

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Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Mofa.

Nghị quyết nhìn nhận văn hóa là một thành tố thiết yếu của phát triển con người, là nguồn của bản sắc, đổi mới và sáng tạo, là nhân tố quan trọng thúc đẩy gắn kết và hòa nhập xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững và sự tham gia chủ động của người dân vào tiến trình phát triển.

Từ góc độ phát triển bền vững, Nghị quyết nhấn mạnh sức mạnh của văn hóa trong việc tạo thu nhập, việc làm bền vững và một khu vực kinh tế có sức sống; phát huy giá trị của di sản văn hóa cùng các ngành văn hóa và sáng tạo; đồng thời đóng góp các giải pháp đổi mới cho những vấn đề liên ngành như giáo dục, y tế, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, công nghệ và môi trường.

Đại hội đồng LHQ tái khẳng định yêu cầu lồng ghép hiệu quả văn hóa vào các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đi đôi với bảo đảm đầu tư công thích đáng cho bảo vệ và phát huy văn hóa.

Sáng kiến là kết quả của quá trình chuẩn bị, tham vấn và vận động tích cực của Việt Nam tại UNESCO và LHQ từ tháng 11/2025.

Theo Nghị quyết, UNESCO là bên chủ trì triển khai sáng kiến, tham vấn các quốc gia thành viên và phối hợp với các tổ chức liên quan trong hệ thống LHQ và các bên liên quan để xác định, xây dựng hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động trong phạm vi chức năng của mình.

Sáng kiến hướng tới tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về vai trò của văn hóa ở mọi cấp độ; thúc đẩy huy động nguồn lực và gia tăng đầu tư cho giáo dục di sản, giáo dục văn hóa - nghệ thuật, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với sinh kế bền vững.

Việc sáng kiến được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn nhất do Việt Nam khởi xướng tại UNESCO, sau nhiều năm tham gia tổ chức này, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương.

Bình Giang
#Liên Hợp Quốc #Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững #Sáng kiến văn hoá #Văn hoá

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