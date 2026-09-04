Sắp kiểm toán nhà, đất, trụ sở dôi dư sau sáp nhập

TPO - Kiểm toán Nhà nước dự kiến triển khai 3 cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành trong năm 2027. Đáng chú ý, một chuyên đề sẽ tập trung kiểm toán việc sắp xếp, xử lý nhà, đất, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Ngày 4/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì cuộc họp cho ý kiến về định hướng Kế hoạch kiểm toán năm 2027.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Hoàng Văn Lương, dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 có tổng cộng 135 nhiệm vụ, tăng 3 nhiệm vụ so với năm 2026.

Kế hoạch đảm bảo mục tiêu kiểm toán quyết toán 100% ngân sách bộ, cơ quan trung ương (35/35 đơn vị) và địa phương (34/34 địa phương), đồng thời điều chỉnh tăng tỷ trọng mảng ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề… và giảm tỷ trọng mảng dự án đầu tư, doanh nghiệp.

Sẽ kiểm toán nhà, đất, trụ sở dôi dư sau sáp nhập (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành phải được thực hiện đồng bộ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và đối tượng.

Bám sát các nghị quyết chiến lược của Trung ương, KTNN xác định 3 cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành trong năm 2027, bao gồm:

Kiểm toán việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Kiểm toán cơ chế tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo nghề.

Kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty.

Bên cạnh các chuyên đề toàn ngành, một số KTNN chuyên ngành sẽ triển khai các chuyên đề riêng biệt như quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp làm kinh tế; công tác lập, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch cảng biển, sân bay...

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Kế hoạch kiểm toán năm 2027 phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng; nâng cao tính cảnh báo, phòng ngừa rủi ro; tăng cường hiệu quả đánh giá tính kinh tế, hiệu lực của nguồn lực công và nâng tầm tham mưu chính sách.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực nếu còn nguồn lực và nhận diện được những vấn đề bức xúc thì có thể đề xuất bổ sung cuộc kiểm toán.