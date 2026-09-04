Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ án Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa

TPO - Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa điều hành, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng Phú Lê, Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa (từ trái sang).

Ngày 4/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai để biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê), Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) điều hành…

Trong Thư khen nêu rõ, các đối tượng trên đã lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành trái phép hóa đơn.

Đến nay, cơ quan Công an đã bắt, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án. Kết quả đấu tranh xử lý các đối tượng được lãnh đạo các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

"Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh khám phá các vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, qua đó góp phần củng cố xã hội trật tự kỷ cương, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân", nội dung thư khen nêu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.