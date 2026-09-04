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Thủ tướng điều động, bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Luân Dũng

TPO - Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1716, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

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Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại Quyết định số 1719, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Tháng 1/2018, ông Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) vào năm 2020.

Tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ luật kinh tế.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Thành Ngại từng kinh qua chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/11/2025, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Về bộ máy lãnh đạo, Tổng Thanh tra Chính phủ hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Quốc Đoàn. Với việc kiện toàn nhân sự lần này, Thanh tra Chính phủ có 5 Phó Tổng Thanh tra gồm các ông Nguyễn Văn Cường, Lê Sỹ Bảy, Lê Tiến Đạt, Phạm Thành Ngại và Nguyễn Thanh Tuấn.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Luân Dũng
#Thanh tra Chính phủ #bổ nhiệm #Phó Tổng Thanh tra #Thủ tướng #nhân sự

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