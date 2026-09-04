Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy lớn ở Bắc Ninh, khói bốc cao hàng chục mét

Nguyễn Thắng

TPO - Tối 4/9, một đám cháy lớn xảy ra tại hộ kinh doanh sản xuất gỗ ván ép ở thôn Đại Lâm, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng chức năng huy động 10 xe chữa cháy khẩn trương dập lửa.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh cho biết, khoảng 18h ngày 4/9, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại hộ kinh doanh sản xuất gỗ ván ép trên địa bàn thôn Đại Lâm. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực sản xuất, tạo cột khói lớn bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã huy động 10 xe phòng cháy, chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

1-9166.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Đến hơn 20h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh, đám cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai biện pháp chữa cháy và xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Thắng
#Cháy lớn Bắc Ninh #Chữa cháy #Gỗ ván ép #Lực lượng cứu hỏa #Nguyên nhân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe