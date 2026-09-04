Bí thư Cần Thơ nói về chủ trương sáp nhập xã, phường

TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, cả nước có 705 xã, phường chưa đạt chuẩn, trong đó Cần Thơ có 2 xã. Hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường, do đó cán bộ, công chức có thể yên tâm công tác, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

245 cán bộ thuộc nguồn quy hoạch

Chiều 4/9, tại hội nghị của Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Thiện Nhơn - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, trong 245 cán bộ thuộc nguồn quy hoạch có 222 người từng công tác ở từ hai môi trường trở lên, 159 người từng công tác tại cấp xã, cơ sở.

Từ tháng 7/2025 đến nay, 32 cán bộ trong nguồn quy hoạch được điều động, luân chuyển hoặc bố trí rèn luyện ở môi trường khác.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu,

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, cán bộ được quy hoạch phải nỗ lực phấn đấu, đơn vị nơi cán bộ công tác phải quản lý, giáo dục, giao việc, kiểm tra, hỗ trợ và tạo điều kiện để cán bộ trưởng thành. “Không thể có chuyện quy hoạch xong rồi để cán bộ tự bơi”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, việc được đưa vào quy hoạch không đồng nghĩa chắc chắn được bố trí vào chức danh. Cán bộ phải chứng minh năng lực bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Những cán bộ làm tốt, có năng lực, khát vọng và tạo ra sản phẩm cụ thể sẽ được ghi nhận, tạo điều kiện phát triển. Ngược lại, những trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, điều chỉnh vị trí công tác.

“Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, nhưng không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, làm hiệu quả”, ông Bình yêu cầu, và nêu rõ quy hoạch cán bộ phải thực sự “động” và “mở”. Không quy hoạch tối đa chỉ tiêu, để dành dư địa bổ sung những nhân tố mới trong quá trình theo dõi, phát hiện.

Trước những băn khoăn liên quan việc sáp nhập, giải thể, nhập xã, phường, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, hiện cả nước có 705 xã, phường chưa đạt chuẩn, trong đó Cần Thơ có 2 xã.

"Không có chủ trương tiếp tục nhập xã, phường, do đó cán bộ, công chức có thể yên tâm công tác, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, ông Bình nói.

Quang cảnh hội nghị.

Lắp camera giám sát dự án công



Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, trong đó hơn 1.000 nhiệm vụ được phân quyền về cấp xã, khối lượng công việc tại cơ sở tăng đáng kể. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ.

“Chúng ta vừa phải nhanh chóng ổn định, đưa bộ máy trong hệ thống chính trị vận hành thông suốt, vừa phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số”, ông Thanh nói.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ phát biểu.

Ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Cần Thơ đang gặp khó khăn trong giải ngân đầu tư công, đứng thứ 33/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công, ông Tín đề xuất, phân công thành viên Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi từng dự án, trực tiếp rà soát và chịu trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc.

Đáng chú ý, ông Tín đề xuất lắp camera tại các công trường để giám sát tiến độ của chủ đầu tư và nhà thầu. Do có tình trạng nhà thầu cam kết, thậm chí ứng vốn nhưng thi công thưa thớt, chỉ tập trung khi lãnh đạo đến kiểm tra.

Ông Tín cũng đề xuất tận dụng khoảng 100 trụ sở, quỹ đất công chưa sử dụng hiệu quả để làm công viên, bãi đỗ xe công cộng. Với dự án đầu tư, nhà đầu tư phải cam kết tiến độ, tránh tình trạng nhận dự án nhưng chậm triển khai; kiên quyết xử lý các dự án tồn đọng để giải phóng nguồn lực cho thành phố.