Bắt hai thành viên nhóm ‘vỡ nợ muốn làm liều’

TPO - Hai đối tượng quen nhau qua một nhóm có tên “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội, sau đó dùng tài khoản ảo đặt xe ôm công nghệ, dụ tài xế vào hẻm vắng ở TPHCM để khống chế, cướp tài sản.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết đã bắt Phạm Minh Lực (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ.

Công an dựng hiện trường vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, Lực và Bình quen nhau qua nhóm có tên “vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Khoảng bốn ngày trước khi bị bắt, do thiếu tiền tiêu xài, Bình rủ Lực đi trộm xe máy.

Lực không đồng ý với phương án này vì không biết cách bẻ khóa. Sau đó, Lực đề nghị sử dụng tài khoản ảo để đặt xe ôm công nghệ, dụ tài xế đến nơi vắng người rồi cướp phương tiện. Bình đồng ý.

Để thực hiện kế hoạch, Lực xin em gái một sim điện thoại không chính chủ nhằm đăng ký tài khoản đặt xe, đồng thời chuẩn bị dao.

Khi đến một con hẻm vắng trên đường Liên Phường, Bình sử dụng tài khoản vừa tạo để đặt xe. Trong lúc đó, Lực đứng cách vị trí gây án khoảng 20 m để cảnh giới.

Tang vật là chiếc xe của tài xế bị cướp.

Khi tài xế chạy xe vào hẻm, Bình áp sát, dùng dao khống chế. Sau đó, hai người lấy phương tiện rồi rời khỏi hiện trường.

Theo lời kể của nam tài xế, khi nhận cuốc xe đến khu vực trên, anh bị một người khống chế và gọi đồng bọn đến lấy xe cùng điện thoại. Nạn nhân van xin nên được trả lại điện thoại, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi gây án, Lực và Bình đưa chiếc xe đến một bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ. Tại đây, cả hai tháo hai viên pin rồi bỏ phương tiện trong một vườn chuối, cách hiện trường khoảng một km.

Lực tiếp tục chở Bình đến quán nước để chia số pin vừa chiếm đoạt. Khi cả hai chưa kịp tẩu tán tang vật, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ, thu hồi tài sản liên quan.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.