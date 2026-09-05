Số phận bộ phim xóa sổ Trương Ngọc Ánh

TPO - Sau nhiều tháng hậu kỳ, bộ phim từng có Trương Ngọc Ánh tham gia với vai trò diễn viên, nhà sản xuất chốt lịch ra rạp ngày 11/9. Poster và thông tin quảng bá hiện tại không còn tên nữ diễn viên.

Mãi nợ một lời tạm biệt vừa công bố khởi chiếu tại Việt Nam từ 11/9. Dàn diễn viên của bộ phim gồm Kiều Chinh, Daniel K. Winn, Nguyễn Vũ Uy Nhân, Samuel An, Lan Thy… do J. Robert Schulz đạo diễn.

Dự án từng được giới thiệu với tên Chiếc kén (Chrysalis), có sự tham gia của Trương Ngọc Ánh trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Ê-kíp công bố đổi tên phim từ cuối tháng 7. Nhà sản xuất cho rằng tên mới phù hợp với tinh thần, cảm xúc và thông điệp tác phẩm khi phát hành tại thị trường Việt Nam.

Bộ phim có nhiều thay đổi so với thời điểm công bố. Hiện poster không còn hình ảnh, tên Trương Ngọc Ánh.

Khi Chiếc kén được công bố năm 2025, Trương Ngọc Ánh được giới thiệu là nhà sản xuất, diễn viên. Tác phẩm là màn trở lại điện ảnh của nữ diễn viên sau khoảng 10 năm kể từ Truy sát. Sau khi Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam cuối tháng 10/2025, khả năng phát hành của Chiếc kén được quan tâm.

Đầu tháng 11/2025, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường trả lời Tiền Phong cơ quan quản lý thời điểm đó chưa nhận được hồ sơ xin phân loại Chiếc kén để phát hành tại rạp.

Đến tháng 7, ê-kíp trả lời việc xử lý hình ảnh của Trương Ngọc Ánh khi Chiếc kén trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Poster mới của Mãi nợ một lời tạm biệt xóa hình ảnh và tên Trương Ngọc Ánh.

Nhà sản xuất Daniel K. Winn cho biết ê-kíp kết hợp ba kỹ thuật gồm AI, CGI và ADR để xử lý vai diễn. AI và CGI được sử dụng cho phần hình ảnh. ADR - kỹ thuật thu và thay thế lời thoại ở giai đoạn hậu kỳ - được áp dụng cho phần tiếng. Ê-kíp phải can thiệp cả hình ảnh và âm thanh để giữ nhân vật trong câu chuyện nhưng thay đổi phần thể hiện so với bản quay ban đầu.

Theo thông tin được công bố tại DANAFF, kinh phí dành cho quá trình chỉnh sửa tương đương khoảng 10% chi phí sản xuất ban đầu.

Ở bản trình chiếu tại DANAFF, việc can thiệp hình ảnh vẫn có thể được nhận thấy ở một số cảnh. Gương mặt nhân vật thay đổi rõ trong các góc chính diện, trong khi một số góc nghiêng vẫn để lại dấu vết của phiên bản ban đầu. Nhà sản xuất cho biết quá trình chỉnh sửa không ảnh hưởng lớn đến câu chuyện do nhân vật chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn.

Trước khi xảy ra vụ việc của Trương Ngọc Ánh, Chiếc kén được giới thiệu là dự án hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và Mỹ, lấy cảm hứng từ cuộc đời nghệ sĩ, doanh nhân gốc Việt Daniel K. Winn. Phim từng được giới thiệu tại Cannes 2026, sau đó tham dự DANAFF và tranh giải ở hạng mục Phim châu Á.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, đổi tên và dùng công nghệ thay thế hình ảnh Trương Ngọc Ánh, bộ phim chính thức ra rạp ngày 11/9. Đây không phải lần đầu phim Việt dùng công nghệ để xử lý hình ảnh diễn viên vướng vấn đề pháp lý. Trước đó, Chốt đơn gây chú ý khi ê-kíp sử dụng AI để thay thế hình ảnh Thùy Tiên trước khi phim ra rạp.

Mãi nợ một lời tạm biệt gia nhập đường đua phim Việt ngay sau mùa phim Quốc khánh 2/9. Tác phẩm khởi chiếu ngày 11/9, mở đầu giai đoạn phát hành dày đặc khi có 13 phim Việt dự kiến ra rạp từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10.

Ngay sau Mãi nợ một lời tạm biệt, Lên hương và Bóng ma nhà hát cùng khởi chiếu ngày 18/9, Út Lan 2 ra rạp ngày 25/9. Sang tháng 10, cuộc đua tiếp tục với Án mạng karaoke (2/10), Án mạng xém hoàn hảo và Một giữa vạn người (9/10), Chị chị em em 3 (16/10), Mẹ mìn (23/10).

Riêng ngày 30/10, có ba phim Việt cùng ấn định lịch gồm Công nữ Ngọc Hoa, Trấn yểm và Huyết thống. Mật độ phát hành liên tục trong 7 tuần khiến cuộc cạnh tranh doanh thu và suất chiếu của phim Việt sau mùa Quốc khánh thêm sôi động.