Phim 'Tây du ký 2026' phá vỡ nhận thức khán giả

TPO - Phim "Hậu Tây du ký" là tác phẩm đầu tiên sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI) được phát sóng trên đài truyền hình, là bước mở màn cho kỷ nguyên phim AI.

Theo Sina, bộ phim Hậu Tây du ký 2026: Hoa quả sơn vừa lên sóng đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc đã gây chấn động giới nghệ thuật.

Thành tích phim mang lại rất khả quan, đứng đầu rating trong số các kênh truyền hình vệ tinh cấp tỉnh ở cùng khung giờ phát sóng.

Phim đạt hơn 2 triệu lượt xem trên nền tảng Mango TV chỉ sau một giờ.

Một phân cảnh trong Hậu Tây du ký: Hoa quả sơn.

Bộ phim gồm 30 tập, mỗi tập 40 phút, được sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo, không có sự tham gia của con người. Phim chỉ lên sóng 5 tập đầu thuộc phần Hoa quả sơn và nhận được đánh giá cao từ công chúng. Phần hình ảnh đẹp mắt, sắc nét, bối cảnh hoành tráng và nội dung hấp dẫn là điểm mạnh của Hoa quả sơn.

Theo Sina, Tây du ký bản AI có nội dung bắt đầu từ 1.000 năm sau khi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã thành đại Phật. Tại Hoa Quả Sơn, con cháu của Tôn Ngộ Không là Tôn Tiểu Thánh ra đời, bắt đầu hành trình mới khám phá thế giới và tìm kiếm đại đạo của riêng mình.

Thành công của phim Tây du ký AI là tín hiệu tích cực cho dòng phim AI. Hiệu quả phim AI ngày càng cao và phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng. Điều này cũng chứng tỏ những tác phẩm xuất sắc luôn được người xem đón nhận, bất kể phương thức và loại hình nghệ thuật nào.

Phim được khán giả khen dễ thương, hình ảnh sống động, có chiều sâu.

Các nhà sản xuất khẳng định chi phí sản xuất phim chỉ bằng 1/10 so với các bom tấn điện ảnh khác. Thời gian và nhân lực đều được tiết kiệm hơn một nửa. Khoảng 100 nhân viên tạo thành một đội ngũ vận hành theo quy trình chuẩn, mọi thứ từ viết kịch bản đến hậu kỳ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Chi phí ít hơn nhưng hiệu quả của phim mang lại cực lớn. Theo Sina, giá cổ phiếu công ty sản xuất Mango Excellent Media lên mức trần trong hai ngày liên tiếp, làm tăng giá trị vốn hóa thị trường của công ty này lên hơn 10 tỷ NDT (hơn 1,488 tỷ USD) chỉ trong hai ngày.

Các công ty khác là Hoan Thụy Thế Kỷ, Trung Nghiêm Thiên Trạch, Đại Thịnh Văn Hóa, Chưởng Duyệt Khoa Học Kỹ Thuật cũng thu về hàng trăm triệu NDT từ tăng giá cổ phiếu.

Trên các trang MXH, khán giả và giới chuyên môn nhìn nhận việc đài Hồ Nam ra mắt "Hậu Tây du ký bản AI" là "cuộc cách mạng làm đảo lộn ngành công nghiệp phim ảnh", "vừa ra mắt đã trở thành hiện tượng".

Tạo hình của Tôn Tiểu Thánh khi mới ra đời và khi còn là một chú khỉ nhỏ.

Tôn Tiểu Thánh khi trưởng thành. Tạo hình Đấu Chiến Thắng Phật tạo sự mới mẻ.

Có được thành công này vì đài Hồ Nam đã lựa chọn chủ đề Tây du ký vốn quen thuộc và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Các tác phẩm liên quan tới Tây du ký không cần quảng bá nhiều vẫn thu hút người xem, nên việc lựa chọn để Hậu Tây du ký mở màn cho phim AI lên đài truyền hình được đánh giá là bước đi khôn ngoan. Hơn nữa, Hậu Tây du ký bản AI còn là phim AI đầu tiên được phát sóng trên đài truyền hình nên rất được quan tâm.

Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận xét Hậu Tây du ký: Hoa quả sơn vẫn có những khung hình thiếu độ sâu, cốt truyện cũng như nhịp độ tầm thường, đơn giản giống một bộ hoạt hình dành cho trẻ em. Vì vậy, sau khi sự mới lạ ban đầu qua đi, tỷ lệ người xem sẽ giảm dần.