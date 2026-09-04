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Thế giới

Toà án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Bình Giang

TPO - Ngày 4/9, một tòa án của Philippines đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte, với cáo buộc công khai đe dọa ám sát Tổng thống và Phu nhân.

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Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. (Ảnh: AP)

Bà Duterte bị Hạ viện Philippines luận tội vào tháng 5 với những cáo buộc này, cùng những nghi vấn về sai phạm tài chính.

Những rắc rối pháp lý mà bà đang đối mặt là một phần trong cuộc đối đầu chính trị gay gắt giữa bà và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Nếu bị kết án, kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2028 của bà có thể đổ bể.

Luật sư của Phó Tổng thống cho biết bà sẽ nộp tiền bảo lãnh để tránh bị giam giữ, trong thời gian chờ xét xử tại Tòa án khu vực thành phố Quezon.

"Bà ấy không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết", Luật sư Paul Lawrence Lim cho biết trong tuyên bố.

Các cáo buộc bắt nguồn từ lời đe dọa mà bà Duterte đưa ra trong cuộc họp báo trực tuyến năm 2024. Khi đó, giữa lúc mâu thuẫn chính trị leo thang, bà tuyên bố sẽ “thuê sát thủ ám sát” Tổng thống Marcos cùng Phu nhân và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez nếu bà bị ám sát. Phó Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng lời đe dọa của bà không phải là chuyện đùa.

Sau đó, bà giải thích rằng mình không hề đe dọa ông Marcos mà chỉ đang bày tỏ lo ngại về sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, những phát ngôn này đã dẫn đến một cuộc điều tra hình sự.

Ông Marcos và bà Duterte từng bắt tay nhau để cùng tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2022. Liên minh chớp nhoáng kết hợp sức mạnh thu hút cử tri của hai gia tộc chính trị quyền lực nhất đất nước đã nhanh chóng tan vỡ.

Phó Tổng thống Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Rodrigo Duterte bị bắt giữ từ năm ngoái, theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế và bị giam giữ tại The Hague, Hà Lan. Ông dự kiến ​​sẽ phải hầu tòa vào ngày 30/11, với các cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.

Những cáo buộc này liên quan đến chiến dịch trấn áp ma túy khiến hàng nghìn nghi phạm thiệt mạng trong thời gian ông Duterte nắm quyền. Ông phủ nhận việc cho phép bắn chết người mà không cần xét xử.

Tháng 5 vừa qua, Hạ viện Philippines - nơi phe đồng minh của ông Marcos chiếm đa số - phiếu áp đảo thông qua việc luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte, với cáo buộc sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc, sử dụng sai mục đích ngân sách nhà nước, cùng với lời đe dọa Tổng thống Marcos, phu nhân của ông và ông Romualdez.

Thượng viện Philippines đã bắt đầu phiên xét xử bà từ tháng 7.

Nếu bị kết tội, bà Duterte có thể bị tước vĩnh viễn quyền đảm nhiệm các chức vụ công và bị cấm tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Bình Giang
Theo AP
#Sara Duterte #Philippines

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