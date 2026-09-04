Hãng vận tải biển COSCO Trung Quốc bác cáo buộc do thám

TPO - Tập đoàn vận tải biển COSCO của Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc sử dụng các thiết bị giấu trên tàu để thu thập thông tin tình báo cho Bắc Kinh. COSCO gọi những cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ” và sai sự thật.

Tàu chở hàng của COSCO

Trước đó, Reuters dẫn lời 2 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng COSCO đã sử dụng các thiết bị nghe lén thông tin liên lạc quân sự gần bờ biển của các quốc gia, trong đó có Mỹ.

Hai quan chức giấu tên nói rằng COSCO đã hợp tác với chính phủ Trung Quốc để thực hiện hoạt động thu thập thông tin tình báo trong hàng chục năm qua. Điều này giúp Trung Quốc thu thập tín hiệu liên lạc từ các tàu thuyền và máy bay hoạt động trên khắp châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

“COSCO SHIPPING luôn tuân thủ hoạt động theo định hướng thị trường và các quy định về tuân thủ pháp luật trong tất cả hoạt động kinh doanh trên toàn cầu”, COSCO khẳng định trong tuyên bố đưa ra ngày 4/9.

Công ty nói thêm: “Tất cả những thiết bị liên lạc, định vị, an toàn và vận hành được lắp đặt trên tàu của chúng tôi đều chỉ được sử dụng cho các mục đích thương mại hợp pháp, bao gồm bảo đảm an toàn hàng hải, liên lạc giữa tàu và bờ, cũng như ứng phó khẩn cấp”.

COSCO khẳng định thêm rằng không có thiết bị nào trên các tàu của họ được sử dụng để nghe lén thông tin liên lạc quân sự hoặc thu thập thông tin tình báo.

Thông tin được đưa ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Washington vào ngày 24/9, để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận ngày diễn ra chuyến thăm.

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến sẽ tập trung vào nhiều vấn đề nhạy cảm về an ninh và thương mại.

Trước đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington từng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ công ty hay cá nhân nào “thu thập hoặc cung cấp dữ liệu, thông tin hay tình báo ở nước ngoài trái với luật pháp địa phương”.