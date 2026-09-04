Đại úy quân nhân cùng 61 sinh viên hát về tình hữu nghị

TPO - MV "Tình anh em ngàn năm" của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc có sự tham gia của ca sĩ Lào Ola BlackEyes cùng 61 lưu học sinh, sinh viên hai nước. Sản phẩm hướng tới dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Tối 3/9, ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc phát hành MV Tình anh em ngàn năm (tên tiếng Lào: ສາຍໃຈນິລັນດອນ). Anh sáng tác và thể hiện ca khúc cùng OlaBlackEyes - giọng ca của nhóm nhạc Lào BlackEyes. Ca khúc hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2027.

Trước đó, MV được giới thiệu tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Bùi Tuấn Ngọc kỳ vọng sản phẩm góp phần khuyến khích người trẻ tìm hiểu văn hóa, lịch sử và tăng cường những kết nối trong học tập, nghệ thuật và đời sống.

MV có sự góp mặt của 61 du học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào đến từ 10 cơ sở giáo dục, đơn vị tại Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An và TPHCM. Trong đó có Trường Hữu nghị T80, Đại học Hạ Long, Đại học Vinh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang và Ký túc xá Sinh viên Lào - Campuchia tại TPHCM.

Ca khúc mới của Bùi Tuấn Ngọc hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Ê-kíp xây dựng hình ảnh một cộng đồng trẻ cùng hát, giao lưu và chia sẻ nét văn hóa của hai nước. Các diễn viên, ban nhạc và thành viên sản xuất đến từ Việt Nam, Lào cũng tham gia quá trình thực hiện dự án.

“Tình anh em ngàn năm không chỉ là ca khúc nói về tình hữu nghị. Tôi mong sản phẩm trở thành nơi những người Việt Nam yêu Lào và những người Lào yêu Việt Nam gặp nhau, cùng hát, xuất hiện và kể câu chuyện của thế hệ mình”, Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ.

Tình anh em ngàn năm đánh dấu sự trở lại của Bùi Tuấn Ngọc với đề tài hữu nghị Việt Nam - Lào, sáu năm sau MV Cô gái Viêng Chăn. Ca khúc được anh sáng tác trong chuyến công tác, học tập tại Lào khi còn là học viên nghệ thuật quân đội.

Hình ảnh người dân Lào đón tiếp đoàn Việt Nam, điệu múa lăm vông và nghi lễ buộc chỉ cổ tay trở thành chất liệu để nam ca sĩ phát triển tác phẩm. Trong quá trình hoàn thiện ca khúc, anh làm việc với người bạn Lào Namphon Keomany về phần lời và cách phát âm tiếng Lào. MV có sự tham gia của Xanita Savengxok - Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Lào 2019.

Với Tình anh em ngàn năm, câu chuyện được mở rộng từ cảm xúc của một cá nhân thành hoạt động chung của những người trẻ hai nước.

Đại úy Tuấn Ngọc từng tham gia biểu diễn đối ngoại tại Cuba, Nga...

Bùi Tuấn Ngọc sinh năm 2000, quê Quảng Ninh. Anh là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, ca sĩ Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, đồng thời giữ vai trò Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát.

Nam ca sĩ tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc. Năm 2023, anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Anh được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024 và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2025.

Bùi Tuấn Ngọc theo đuổi các đề tài về người lính, quê hương, thanh niên và văn hóa dân tộc. Một số sáng tác của anh gồm Cha tôi người lính biên phòng, Người lính đôi mươi, Ai về quê hương tôi Quảng Ninh, Lạy Mẫu anh linh và Áo xanh gọi tương lai.

Nam ca sĩ từng tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu đối ngoại tại Lào, Cuba, Nga, Morocco, Hungary và Ấn Độ. Những trải nghiệm này được nam ca sĩ đưa vào các sáng tác nhằm chuyển tải những chủ đề đối ngoại, hữu nghị bằng ngôn ngữ âm nhạc gần với khán giả trẻ.