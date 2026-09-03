Từ Ba Son lịch sử, Saigon Marina IFC thắp sáng khát vọng Việt Nam

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Saigon Marina IFC tiếp tục trở thành một điểm nhấn trên đường chân trời thành phố với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ những tầng cao của công trình, ánh sáng trên hệ thống LED Matrix, kết hợp cùng những thanh âm hào hùng của Ban Quân nhạc cùng chương trình nhạc nước nghệ thuật.

Khi ánh sáng kể nên câu chuyện Quốc khánh

Trong đêm 2/9, pháo hoa không xuất hiện như một điểm nhấn độc lập mà hòa quyện cùng hệ thống LED Matrix, âm nhạc của Ban Quân nhạc và chương trình nhạc nước nghệ thuật, kiến tạo một không gian trình diễn đa tầng bên sông Sài Gòn.

Trên mặt dựng tòa tháp, các thông điệp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Đất nước trọn niềm vui” và “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” được trình chiếu giữa những giai điệu hào hùng. Từ kiến trúc, ánh sáng đến mặt nước, các lớp trình diễn cùng kết nối để kể một câu chuyện xuyên suốt về lịch sử, niềm tự hào và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Chương trình tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng của Saigon Marina IFC trong mỗi dịp lễ lớn: biến công trình từ một điểm chiêm ngưỡng pháo hoa thành một không gian kể chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật, nơi người dân và du khách có thể cùng sẻ chia những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Biểu tượng kết nối giữa di sản và tương lai

Tọa lạc trên vùng đất Ba Son giàu giá trị lịch sử, Saigon Marina IFC được định hướng trở thành điểm đến đa chức năng, hội tụ không gian văn phòng hạng A, thương mại, ẩm thực và dịch vụ. Công trình kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến Metro số 1, liền kề tuyến buýt đường thủy và các trục giao thông quan trọng của thành phố.

Với vị trí trong hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Saigon Marina IFC hướng đến vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và tổ chức quốc tế, góp phần kiến tạo diện mạo hiện đại cho khu vực trung tâm thành phố.

Như một sự tái khẳng định dành cho công trình mang tính biểu tượng, Saigon Marina IFC đã được vinh danh với hai giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2026, gồm “Dự án của năm 2026” và “Công trình Trung tâm Tài chính Quốc tế - Điểm đến mang tính biểu tượng tốt nhất Việt Nam 2026”. Đây là sự ghi nhận cho những giá trị nổi bật về kiến trúc, tầm nhìn phát triển và giá trị điểm đến mà công trình đang theo đuổi.

Trong đêm Quốc khánh 2/9, từ vùng đất Ba Son lịch sử, Saigon Marina IFC sẽ cùng thành phố thắp sáng niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một Việt Nam tự tin hội nhập, vươn mình trong kỷ nguyên mới.