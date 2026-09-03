Di dời ngôi đình nghìn năm tuổi để mở đường vào sân bay Gia Bình

TPO - Hai ngôi đình cổ Đông Côi ở phường Thuận Thành, Tam Sơn thuộc xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đang chuẩn bị được di dời để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.
Di tích đình Đông Côi còn lưu giữ thần tích, thần sắc, ngai thờ, bài vị, kiệu rước, hoành phi, câu đối và nhiều đồ thờ tự. Đình Đông Côi được UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 17/9/2015.
Theo ông Nguyễn Văn Sự - Thủ nhang đình Tam Sơn, giá trị của di tích không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở hệ thống thần tích, sắc phong và các nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.