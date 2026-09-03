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Văn hóa

Di dời ngôi đình nghìn năm tuổi để mở đường vào sân bay Gia Bình

Nguyễn Thắng

TPO - Hai ngôi đình cổ Đông Côi ở phường Thuận Thành, Tam Sơn thuộc xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đang chuẩn bị được di dời để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.

Di dời ngôi đình nghìn năm tuổi để mở đường vào sân bay Gia Bình. Video: Nguyễn Thắng.
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Ngày 24/8, Quốc hội thống nhất di chuyển 2 di tích﻿ đình Đông Côi và đình Tam Sơn tại Bắc Ninh nhằm phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Đình Đông Côi ở phường Thuận Thành. Ảnh: Nguyễn Thắng.
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Theo ông Dương Đình Chiu - Trưởng Ban Khánh tiết đình Đông Côi, đình Đông Côi﻿ là nơi nhân dân địa phương thờ ba vị Thành hoàng, được truyền tụng là ba anh em họ Nguyễn có công giúp Triệu Quang Phục đánh giặc Lương ở thế kỷ VI. Đến nay, ngôi đình có hơn 2.000 năm tuổi.
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Đình Đông Côi từng có quy mô lớn với Phương đình hai tầng tám mái chồng diêm, Đại đình năm gian hai chái và Hậu cung ba gian. Nhiều cấu kiện gỗ như kẻ, đầu bẩy, đầu dư được chạm khắc các đề tài dân gian truyền thống.
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Di tích đình Đông Côi còn lưu giữ thần tích, thần sắc, ngai thờ, bài vị, kiệu rước, hoành phi, câu đối và nhiều đồ thờ tự. Đình Đông Côi được UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 17/9/2015.
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Đình Đông Côi vẫn còn lưu giữ được các sắc phong cho 3 vị Thành hoàng làng.
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Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn﻿ ở xã Lương Tài cũng được di chuyển để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.
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Theo thần tích, ngọc phả được lưu truyền tại địa phương, đình thờ ba vị đại vương là công thần triều Lý, với tên húy Sùng Công, Hồng Công và Thiệu Công.
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Người dân Tam Sơn hiện vẫn lưu giữ các đạo sắc và tư liệu liên quan đến các vị Thành hoàng.
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Theo ông Nguyễn Văn Sự - Thủ nhang đình Tam Sơn, giá trị của di tích không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở hệ thống thần tích, sắc phong và các nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
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Sắc phong được lưu giữ tại đình Tam Sơn.
Nguyễn Thắng
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