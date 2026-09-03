Di dời ngôi đình nghìn năm tuổi để mở đường vào sân bay Gia Bình

TPO - Hai ngôi đình cổ Đông Côi ở phường Thuận Thành, Tam Sơn thuộc xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đang chuẩn bị được di dời để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.