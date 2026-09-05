Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump đe dọa cắt thương mại với một số quốc gia nếu Fed không hạ lãi suất

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa gia tăng sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất. Ông đe dọa cắt đứt thương mại với một số nền kinh tế mà Mỹ có thâm hụt thương mại nếu ngân hàng trung ương không hành động.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump đưa ra yêu cầu này trong bài đăng dài trên mạng xã hội ngày 4/9, sau khi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố. Báo cáo này mạnh hơn dự kiến, có thể củng cố lập luận của các quan chức Fed về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 15/9.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump kêu gọi Chủ tịch Fed Kevin Warsh - người do chính ông lựa chọn và khen là “tuyệt vời”, cùng các thành viên hội đồng “hãy trở nên sáng suốt” và “HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC một lần”.

“HẠ LÃI SUẤT, HOẶC TÔI SẼ NGỪNG GIAO THƯƠNG VỚI NHỮNG QUỐC GIA MÀ CHÚNG TA ĐANG THÂM HỤT. Lãi suất cao đặt nước Mỹ vào thế bất lợi cực kỳ không công bằng, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra!” ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ nói rằng Tòa án Tối cao đã thừa nhận thẩm quyền của ông trong việc thực hiện điều đó. Tuy nhiên, nếu ông tiến hành biện pháp cấm vận thương mại, động thái này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý.

Chưa rõ việc ngừng giao thương với các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt có thể giảm chi phí vay vốn của Mỹ bằng cách nào.

Tuyên bố cho thấy ông Trump đang dần mất kiên nhẫn với Fed, chỉ vài tháng sau khi ông Warsh tiếp quản vị trí chủ tịch từ ông Jerome Powell - người thường xuyên bị tổng thống chỉ trích vì các quyết định chính sách của Fed.

Ông Trump giảm bớt chiến dịch gây sức ép lên Fed sau khi ông Warsh trở thành chủ tịch, nhưng bài đăng mới nhất cho thấy tình hình đang trở lại như cũ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang lao dốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến tại Iran.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tháng 8, với số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 162.000 vị trí, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên. Trước con số này, các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, khiến cổ phiếu và trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm giá.

Tổng thống Trump tỏ ra tức giận trước đà giảm của thị trường trong một bài đăng khác.

Ông viết: “Chúng ta vừa nhận được NHỮNG CON SỐ TUYỆT VỜI về việc làm, thị trường đáng lẽ phải TĂNG, bởi tín dụng và nền kinh tế của chúng ta đang tốt hơn. Nhưng, như trong 25 năm qua, thị trường chứng khoán lại GIẢM, bởi chúng ta đang sống trong một THỰC TẠI SAI LỆCH, nơi người ta cho rằng nếu mọi thứ tốt đẹp thì phải ‘GIẾT NÓ’ vì ‘lo sợ’ lạm phát”.

Trước đó, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng số liệu việc làm củng cố lập luận về việc giữ nguyên lãi suất.

“Chúng tôi tôn trọng tính độc lập của Fed, nhưng tôi cho rằng lập luận ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất hiện khá vững chắc”, ông Hassett nói trên CNBC.

Bình Giang
Theo Bloomberg
#Lãi suất #Fed #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe