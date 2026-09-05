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Pháp luật

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Thái Nguyên: Người phụ nữ bất tỉnh tại nhà, người đầy thương tích

Thanh Hiếu

TPO - Khoảng 20h ngày 3/9, chị Nguyễn Thị N được người thân phát hiện nằm bất tỉnh tại sân nhà với nhiều thương tích trên mặt và đùi.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 4/9, bà Trần Thị Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan công an xác minh, điều tra vụ việc một phụ nữ bị hành hung đến bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị N (trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). Khoảng 20h ngày 3/9, nạn nhân được người thân phát hiện nằm bất tỉnh tại sân nhà. Trên đùi và mặt có nhiều thương tích, chảy máu. Gia đình đã báo công an xã và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo bà Tuyên, chị N là người có vấn đề về tâm thần và từng bị cưỡng chế đưa đi bệnh viện điều trị. Chị mới trở về địa phương được vài tháng.

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Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình

Vụ việc xảy ra trong điều kiện không có người trực tiếp chứng kiến và khu vực không có camera. "Cũng có ý kiến cho rằng đối tượng hành hung chị N đã dùng hung khí và là phụ nữ. Tuy nhiên, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ", bà Tuyên nói.

Sáng ngày 4/9, Đoàn công tác của xã Tân Khánh đã đến cơ sở y tế nơi chị N đang điều trị để thăm hỏi, động viên.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh chị N với cơ thể đầy máu me, thương tích. Cạnh đó, một chiếc xe máy được cho là của đối tượng bỏ lại sau khi hành hung chị N.

Một số bình luận cho rằng, đối tượng hành hung chị N là 2 phụ nữ cùng trú ở địa phương mà nguyên nhân vụ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Thanh Hiếu
#Hành hung #Thái Nguyên #Tâm thần #Công an #Điều tra #Xã Tân Khánh #Hỗ trợ tâm lý bệnh nhi

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