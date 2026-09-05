Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Vợ Ronaldo bị chê

Tú Oanh

TPO - Trang phục của Georgina Rodriguez trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice gây ra tranh cãi. Một số cư dân mạng khen ngợi, nhưng cũng có người chê không phù hợp sự kiện.

11.jpg
12.jpg
1.jpg
Ngày 4/9 (giờ địa phương), Georgina Rodriguez xuất hiện tại buổi chiếu phim Mr Nelson, Did You Kill People? ở Sala Grande tại Venice. Cô gây chú ý khi mặc áo khoác vest cổ chữ V xẻ sâu màu xanh hải quân phối cùng chân váy xẻ lưng cùng màu và giày cao gót màu đen. Thiết kế ôm sát giúp vợ Ronaldo tôn đường cong. Ảnh: WireImage.
23.jpg
2.jpg
Theo Daily Mail, Rodriguez đã tháo nhẫn đính hôn trị giá 3 triệu USD do Cristiano Ronaldo tặng, để đeo bộ trang sức kim cương Chopard khổng lồ. Ảnh: Getty Images.
13.jpg
21.jpg
Trang phục của người mẫu sinh năm 1994 tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen cô vừa thanh lịch, vừa gợi cảm, trông đầy sức sống với vóc dáng đầy đặn, không chạy theo xu hướng "gầy trơ xương". Bên cạnh đó, một bộ phận đánh giá bộ đồ mà Rodriguez mặc giống trang phục công sở hơn để mặc trên thảm đỏ. Nó khiến bà mẹ 5 con già dặn hơn tuổi, cũng không hợp với bộ trang sức. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.
31.jpg
3.jpg
Nữ diễn viên điện ảnh Pháp Marion Cotillard giản dị hết mức với áo quây và quần tây đen. Cô được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 51. Ảnh: Shutterstock.
51.jpg
5.jpg
Nữ diễn viên Brazil Marina Ruy Barbosa ngọt ngào trong chiếc váy cao cấp đến từ thương hiệu Miss Sohee.
61.jpg
6.jpg
Siêu mẫu Ấn Độ Bhavitha Mandava "chơi lớn" với bộ cánh lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá của Chanel. Theo Vogue, nhà mốt Pháp tốn 1.250 giờ để làm ra chiếc váy đính hơn 100.000 mảnh sequin. Ảnh: Vogue.
41.jpg
4.jpg
Maggie Gyllenhaal - Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính - diện váy Celine thiết kế riêng lệch vai, với phần chân váy bồng bềnh và đuôi váy ngắn. Bà dự thảm đỏ ra mắt phim A Place To Heal tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83.
7.jpg
Sofia Boutella gây ấn tượng với ánh nhìn sắc lẹm, dù trang phục không quá nổi bật. Cô đến Venice để cùng đoàn phim ra mắt tác phẩm chính kịch Mỹ The Basics of Philosophy do Paul Schrader viết kịch bản và đạo diễn. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
#Georgina Rodriguez #Vợ Ronaldo #Vợ Ronaldo gây tranh cãi #trang phục của Georgina Rodriguez #thảm đỏ Liên hoan phim Venice #Liên hoan phim Venice lần thứ 83

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe