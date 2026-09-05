Thủ tướng Lê Minh Hưng: Muốn đất nước mạnh, cần có con người giỏi

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TPO - Sáng nay (5/9), 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các trường học trên toàn quốc với điểm cầu trung tâm tại Lào Cai.

Sáng sớm nay, học sinh các cấp trong trang phục chỉnh tề đến trường học để dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Học sinh khoác lên mình những bộ đồng phục ngay ngắn, tay cầm cờ hoa và không khí rộn ràng tại sân trường tạo nên ngày hội đặc biệt đối với thầy cô giáo và các em.

Theo chương trình của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ (từ 7h30 đến 8h30), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai trước ngày khai giảng năm học mới (ảnh: Nguyễn Mạnh)

Trong đó, chương trình bắt đầu lúc 7h30 với văn nghệ, sau đó là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Tiếp đó, chương trình dành thời lượng cho phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.



Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay đặc biệt ở chỗ, các điểm cầu và trường học trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD&ĐT yêu cầu, mỗi trường học bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm để tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng.

Chương trình lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Đến 8h20, các điểm cầu có trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học, hướng tới học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bộ GD&ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho các hoạt động giáo dục và sinh hoạt đầu năm.

Lễ khai giảng năm nay được định hướng tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của người học, hạn chế phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.

Về xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, các địa phương tập trung triển khai chiến dịch "100 ngày đêm", huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa vào vận hành 100% số trường đã khởi công giai đoạn 1 đúng tiến độ. Hơn 20 lãnh đạo tỉnh, thành phố có dự án đều có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp thời đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Tuy nhiên, ở một số nơi có thể không hoàn thành đồng bộ tất cả các hạng mục công trình trong dự án, nên đang tập trung thi công các hạng mục như: Phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Những hạng mục phụ còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi đi vào hoạt động, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học và sinh hoạt của học sinh.

Đến ngày 20/8, các địa phương đã đăng ký địa điểm tổ chức Lễ Khánh thành và Lễ khai giảng năm học mới. Khi 108 trường này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm 4.396 phòng học các loại, trong đó, 1.119 phòng học bộ môn, 3.277 phòng học thông thường, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập tốt cho gần 113.000 học sinh.

Đối với 121 trường giai đoạn 2 đã khởi công đồng loạt vào ngày 19/3, các địa phương đang tích cực triển khai, bảo đảm đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn thiếu 45.691 phòng học và 27.084 phòng học chức năng. Tại một số vùng khó khăn vẫn còn 6.477 phòng học nhờ, mượn; thiết bị dạy học tối thiểu trung bình cả nước mới chỉ đạt 50,6% (trong đó thấp nhất là cấp THPT mới chỉ đạt 38,7%; một số địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang mới đạt dưới 50%...).

Nhiều khu vực đông dân cư, khu công nghiệp xảy ra tình trạng quá tải trường lớp, sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định như tại Hà Nội và Hải Phòng.