Thủ tướng Lê Minh Hưng: Muốn đất nước mạnh, cần có con người giỏi

Sáng sớm nay, học sinh các cấp trong trang phục chỉnh tề đến trường học để dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Học sinh khoác lên mình những bộ đồng phục ngay ngắn, tay cầm cờ hoa và không khí rộn ràng tại sân trường tạo nên ngày hội đặc biệt đối với thầy cô giáo và các em.
Theo chương trình của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ (từ 7h30 đến 8h30), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm.
Trong đó, chương trình bắt đầu lúc 7h30 với văn nghệ, sau đó là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Tiếp đó, chương trình dành thời lượng cho phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay đặc biệt ở chỗ, các điểm cầu và trường học trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD&ĐT yêu cầu, mỗi trường học bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm để tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng.
Đến 8h20, các điểm cầu có trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học, hướng tới học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bộ GD&ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho các hoạt động giáo dục và sinh hoạt đầu năm.
Lễ khai giảng năm nay được định hướng tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của người học, hạn chế phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.
Về xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, các địa phương tập trung triển khai chiến dịch "100 ngày đêm", huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa vào vận hành 100% số trường đã khởi công giai đoạn 1 đúng tiến độ. Hơn 20 lãnh đạo tỉnh, thành phố có dự án đều có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp thời đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.
Tuy nhiên, ở một số nơi có thể không hoàn thành đồng bộ tất cả các hạng mục công trình trong dự án, nên đang tập trung thi công các hạng mục như: Phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Những hạng mục phụ còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi đi vào hoạt động, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học và sinh hoạt của học sinh.
Đến ngày 20/8, các địa phương đã đăng ký địa điểm tổ chức Lễ Khánh thành và Lễ khai giảng năm học mới. Khi 108 trường này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm 4.396 phòng học các loại, trong đó, 1.119 phòng học bộ môn, 3.277 phòng học thông thường, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập tốt cho gần 113.000 học sinh.
Đối với 121 trường giai đoạn 2 đã khởi công đồng loạt vào ngày 19/3, các địa phương đang tích cực triển khai, bảo đảm đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.
Theo Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn thiếu 45.691 phòng học và 27.084 phòng học chức năng. Tại một số vùng khó khăn vẫn còn 6.477 phòng học nhờ, mượn; thiết bị dạy học tối thiểu trung bình cả nước mới chỉ đạt 50,6% (trong đó thấp nhất là cấp THPT mới chỉ đạt 38,7%; một số địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang mới đạt dưới 50%...).
Nhiều khu vực đông dân cư, khu công nghiệp xảy ra tình trạng quá tải trường lớp, sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định như tại Hà Nội và Hải Phòng.
Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 2,6 triệu học sinh TPHCM đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.
Năm học này ghi dấu ấn đặc biệt khi thành phố tập trung tổ chức lại mạng lưới trường lớp có quy mô học sinh lớn. Theo đó, tính đến ngày 3/9, toàn thành phố đã bàn giao và đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới. Con số này vượt 27 phòng so với kế hoạch của UBND TP.HCM.
Đối với hai dự án quy mô lớn là THPT Phan Văn Hớn và trường liên cấp Lê Thị Riêng, hiện đã hoàn thành 38/91 phòng học. Các hạng mục còn lại sẽ xong trong tháng 12/2026.
Song song với việc xây mới, mạng lưới giáo dục công lập tại TP.HCM vừa trải qua đợt sắp xếp mạnh tay. Tổng số cơ sở giáo dục giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 (giảm 702 đơn vị, tương đương 32,08%), vượt mục tiêu đề ra ban đầu.
Quá trình sáp nhập giúp thành phố giảm 2.745 vị trí cán bộ quản lý (tương đương 46,7%). Nhân viên dôi dư phần lớn đã được bố trí, điều chuyển sang công việc khác.
Nguyễn Dũng
Hòa chung không khí khai giảng năm học mới, sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây cũng là điểm cầu chính của tỉnh Tuyên Quang kết nối trực tuyến với các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS trên cả nước.
Dự lễ khai giảng có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, xã Thanh Thủy, phụ huynh và đông đảo học sinh.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy có 1.077 học sinh, được tổ chức thành 33 lớp. Trong đó, cấp tiểu học có 567 học sinh với 17 lớp, cấp THCS có 510 học sinh với 16 lớp.
Nhà trường bố trí 570 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 ở nội trú, trong khi 507 học sinh học bán trú. Theo cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, quyền Hiệu trưởng nhà trường, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để tổ chức dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh. Tuy nhiên, với số lượng học sinh nội trú, bán trú lớn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng cao hơn.
Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc học tập, ăn ở, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh. Trong ngày khai giảng, nhiều học sinh bày tỏ niềm vui khi được học tập trong môi trường mới.
“Chúng em rất vui và phấn khởi khi được học trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Có điều kiện học tập tốt, chúng em sẽ cố gắng đạt kết quả tốt, không phụ lòng mọi người”, em Vàng Thị Liên, học sinh nhà trường chia sẻ.
Phú Nguyễn
Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hân hoan dự lễ khai giảng bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Tại xã biên giới vùng cao Sơn Điện, từ sáng sớm, những con đường dẫn đến Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Điện đã thấy hình ảnh các em với đầy đủ các bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mường, cười nói rộn rã đến trường khai giảng.
Tỉnh Thanh Hóa chọn Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Dịp này, ngoài Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức khánh thành gồm: Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư, sẽ kết nối với điểm cầu chính của tỉnh.
Phạm Trường
Phát biểu tại lễ khai giảng ở điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngày khai trường luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt đối với học sinh, thầy cô giáo. Với mỗi gia đình và toàn xã hội, tiếng trống khai trường cũng nhắc nhở về trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.
Theo Thủ tướng, lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu năm học mới mà còn là dịp chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được khánh thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh nơi biên cương.
Nhấn mạnh quan điểm “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, Thủ tướng cho rằng, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có nền giáo dục tốt.
Giáo dục không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện tư duy mà còn phải hướng tới sự phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ; giúp học sinh biết trân trọng văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.
Thủ tướng dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
Theo người đứng đầu Chính phủ, sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục, bền bỉ từ những bài học đầu đời cho đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến.
“ Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng làm việc, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau, và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo đột phá thực chất, mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Cùng với lễ khai giảng, Thủ tướng cho biết, cả nước đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai xây dựng.
Theo Thủ tướng, mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của học sinh.
Đồng thời, những ngôi trường này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã nỗ lực để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón học sinh bước vào năm học mới.
Thủ tướng cũng biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào trong quá trình triển khai, hoàn thiện các công trình trường học.
Như Ý-PV
Sáng 5/9, trong không khí khai giảng năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (phường Vườn Lài, TPHCM) tổ chức một buổi lễ khai giảng đặc biệt dành cho những học sinh khiếm thị và học sinh hòa nhập.
Các em chủ yếu cảm nhận ngày khai trường bằng âm thanh, lời chúc và những hoạt động được thầy cô chuẩn bị riêng.
Trong ngày đầu tiên của năm học mới, học sinh lớp 1 của trường cũng đón nhận một món quà đặc biệt. Mỗi em được trao một chiếc cặp cùng bảng và dùi viết chữ nổi - những vật dụng sẽ đồng hành với các em trong những ngày đầu làm quen với chữ Braille.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, cho biết năm học mới, trường đón 7 học sinh vào lớp 1. Tổng số học sinh của trường hiện khoảng 220 em, gồm học sinh khiếm thị và học sinh hòa nhập. Trước ngày khai giảng, giáo viên đã vệ sinh trường lớp, chuẩn bị không gian học tập và cùng học sinh tập luyện các tiết mục văn nghệ.
Theo bà Huệ, việc tặng bảng và dùi viết chữ nổi cho học sinh lớp 1 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là những dụng cụ gắn liền với quá trình học chữ của các em. “Món quà này để các em bắt đầu hành trình học chữ của mình.
Những chiếc bảng, cây dùi, suất học bổng hay món quà đầu năm có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng là sự động viên để các em thêm tự tin bước vào năm học mới”, bà Huệ chia sẻ.
Anh Nhàn
Hòa trong không khí nô nức ngày hội khai trường, sáng 5/9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Kim Long, TPHCM) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
Dự và chung vui với thầy trò nhà trường có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Trần Thị Ngọc Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Dương Văn Hạnh.
Mở đầu buổi lễ, đại biểu thành phố, địa phương và các thầy cô giáo cùng chào đón các em học sinh khối lớp 6, lớp 10 chính thức bước vào nhà trường, sẵn sàng cho một năm học mới với những kỳ vọng, niềm tin mới.
Tại buổi lễ, lãnh đạo TPHCM trao tặng những phần học bổng động viên các em học sinh nhà trường.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng nhà trường công trình “Vườn cây đại đoàn kết”.
Ngô Tùng
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng của học sinh trên cả nước, 4 Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Đắk Lắk gồm Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rve và Ea Rốk đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Đây là những ngôi trường đang tiếp nhận tổng cộng 3.400 học sinh, với tổng mức đầu tư 651,663 tỷ đồng.
Năm học này đánh dấu bước khởi đầu mới khi nhiều học sinh vùng biên được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong những ngôi trường nội trú được đầu tư khang trang, đồng bộ.
Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, các trường còn được kỳ vọng trở thành điểm tựa giáo dục, góp phần mở rộng cơ hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho con em đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.
Từ Buôn Đôn đến Ia Lốp, Ia Rve và Ea Rốk, tiếng trống khai trường vang lên trong niềm vui của thầy cô, học sinh và phụ huynh, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng trên những vùng đất biên cương của Tổ quốc.
Huỳnh Thủy
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, khoảng 830.000 học sinh tỉnh Lâm Đồng hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đặc biệt, gần 2.000 học sinh, giáo viên tại xã biên giới Thuận An và Quảng Trực vui mừng đón năm học mới trong ngôi trường nội trú liên cấp khang trang.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An được xây dựng tại thôn Đắk Thủy (xã Thuận An) trên diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng. Công trình khởi công vào tháng 11/2025, được thiết kế với 36 lớp, gồm 21 lớp tiểu học và 15 lớp THCS, quy mô hơn 1.000 học sinh nội trú, bán trú.
Cùng với Thuận An, Trường phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Quảng Trực được khởi công ngày 9/11/2025. Đến ngày 25/8/2026, công trình đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng và được tập trung nhân lực, tăng ca để hoàn thiện trước năm học mới.
Đến đầu tháng 9/2026, các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt tiếp tục được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và bàn giao. Thiết bị nội thất đã được đưa về công trình trên 60%, các phòng học được gấp rút lắp đặt để phục vụ năm học 2026-2027.
Theo ngành Giáo dục Lâm Đồng, 2 trường tại xã biên giới Thuận An và Quảng Trực được giao tổng cộng 1.770 chỉ tiêu từ lớp 1 đến lớp 9, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh vùng biên. Mỗi trường được bố trí 50 biên chế và 7 chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ.
Thái Lâm
Cảnh Kỳ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội). Tại lễ khai giảng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới thi đua dạy tốt, học tốt.
Trường THCS Trần Duy Hưng là điểm cầu chính của Hà Nội trong lễ khai giảng năm nay.
Cô Lê Kim Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học vừa qua, học sinh nhà trường tích cực tham gia các kỳ thi, cuộc thi, sân chơi trí tuệ, khoa học, công nghệ, STEM, Al, Robotics va các sân chơi quôc tế, đạt nhiêu thành tích nôi bật với 402 giải văn hóa và khoa học cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Các em dự các cuộc thi khoa học, công nghệ, STEM, AI và Robotics, đạt nhiều giải cao, tiêu biểu có 6 học sinh đạt Huy chương Vàng tại Olympic Sáng tạo và Phát minh Thế giới (WICO) 2026 tại Seoul, Hàn Quốc.
Hòa chung không khí náo nức của lễ khai giảng năm học mới của thầy trò các nhà trường trên toàn quốc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm. Lễ khai giảng là dấu mốc đặc biệt, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng.
Năm học mới 2026-2027, chúc các thầy cô giáo luôn nhiệt huyết, sáng tạo; chúc các em học sinh chăm ngoan, tự tin, có một năm học thật nhiều niềm vui và thành công.
Sở GD&ĐT Hà Nội vinh danh học sinh đoạt giải cao ở Robotics thế giới
Tại Trường THCS Cầu Giấy, trước giờ tiếp sóng chương trình lễ khai giảng chung trên toàn quốc, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho 17 học sinh có thành tích xuất sắc tại Chung kết Thế giới VEX Robotics World Championship.
TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, cho biết năm học 2026-2027, nhà trường xác định chủ đề hành động “Tiên phong hội nhập”, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa các hoạt động dạy học theo hướng quốc tế.
Theo thầy Thông, Trường THCS Cầu Giấy, ngôi trường chất lượng cao của thành phố sẽ đẩy mạnh quản trị số, giáo dục STEM, Robotics và mở rộng các chương trình chuẩn hóa quốc tế.
Năm học này, trường đã khởi động lộ trình trở thành thành viên của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS), đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Hiệu trưởng THCS Cầu Giấy nhắn nhủ đội ngũ giáo viên tiếp tục giữ tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn để đồng hành cùng học sinh trước những yêu cầu mới của giáo dục.
“Với học sinh, nhà trường khuyến khích các em tăng cường trải nghiệm, tích lũy tri thức, ngoại ngữ và bản lĩnh, qua đó chuẩn bị hành trang để tự tin hội nhập. “Thầy cô hãy tiên phong để dẫn lối, các em hãy tự tin để hội nhập”, TS Lưu Văn Thông nói.
Hà Linh - Như Ý
Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có 39 lớp với 1.236 học sinh. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, học sinh Nhà trường đạt 111 giải, đứng thứ 6 trong số các trường THPT chuyên về số lượng giải.
Năm học 2026 - 2027, Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng sáng tạo của học sinh.
Cũng trong sáng ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến.
Trường THPT Lương Ngọc Quyến được thành lập tháng 10/1946, là trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. Tại ngôi trường này, ngày 13/3/1960, Bác Hồ về thăm và căn dặn thầy và trò nhà trường “Học tập tốt - Lao động tốt - Đoàn kết tốt”. Lời dạy này đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thầy và trò.
Theo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có hơn 432.000 học sinh các cấp học. Trong đó, hơn 26.000 trẻ vào lớp 1, hơn 31.000 học sinh vào lớp 6 và gần 20.000 học sinh vào lớp 10 THPT. Đây là những nhóm học sinh đầu cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình học tập của các em.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Thái Nguyên còn 424 cơ sở giáo dục công lập, trong đó 366 trường thuộc UBND các xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở GD&ĐT. Bên cạnh đó, còn có 523 phân hiệu và 578 điểm trường lẻ được rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp với quy mô dân cư, điều kiện địa lý và khả năng đi lại của học sinh.
Cùng với việc ổn định mạng lưới và tổ chức bộ máy, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường tập trung bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ năm học mới, từ trường, lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đến an toàn công trình trường học.
Trần Hiếu
Sáng 5/9, hơn 1.000 học sinh trong những bộ đồng phục mới, tay cầm cờ đỏ sao vàng, háo hức hội tụ về Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn (xã Anh Sơn, Nghệ An). Những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói cùng sắc cờ đỏ tạo nên không khí tưng bừng trong ngày khánh thành ngôi trường mới và khai giảng năm học 2026-2027.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn là điểm cầu trực tuyến chính của tỉnh Nghệ An trong chương trình khai giảng, khánh thành các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trên cả nước.
Dự buổi lễ tại điểm cầu có ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trung tướng Bùi Quang Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, giáo viên, học sinh và đông đảo người dân.
Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn có 42 lớp với 1.495 học sinh, gồm 816 học sinh tiểu học và 679 học sinh THCS. Trong đó, 1.244 học sinh thuộc diện bán trú và 244 học sinh nội trú; riêng học sinh bản Cao Vều ở nội trú có 159 em.
Việc khánh thành, đưa vào sử dụng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống trường học dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ngôi trường mới được kỳ vọng tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, an toàn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
Em Lê Thị Thùy Chi (người dân tộc Thái; học sinh lớp 4, bản Vều 1, xã Anh Sơn) vui mừng khi được đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp. “Em rất vui và háo hức khi được dự lễ khai giảng hôm nay. Trường mới rộng và đẹp hơn, có nhiều phòng học và nơi sinh hoạt cho chúng em. Em rất thích ngôi trường mới của mình”, Thùy Chi chia sẻ.
Trong những tiết mục văn nghệ vui tươi, những lá cờ đỏ tung bay trên sân trường, hơn 1.000 học sinh chính thức bước vào năm học mới.
Với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú liên cấp Anh Sơn, ngày khai giảng năm nay không chỉ mở ra một chặng đường học tập mới mà còn ghi dấu thời khắc ngôi trường mới chính thức đi vào hoạt động, mang theo những ước mơ và kỳ vọng của học sinh vùng cao.
Ngọc Tú
Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.
Nguyễn Thắng
Sáng 5/9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Trần Quốc Hoàn (gọi tắt là Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn) ở Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường và khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm học đầu tiên ngôi trường hơn 30 năm tuổi chính thức mang tên đồng chí Trần Quốc Hoàn - vị Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên.
Ngay từ sáng sớm, sân trường rộn ràng trong sắc cờ hoa, những tà áo dài của giáo viên và tiếng nói cười của học sinh. Các em học sinh ở cả ba cấp học có mặt đông đủ, trong bộ đồng phục chỉnh tề, háo hức chờ đợi lễ khai giảng đặc biệt. Không khí càng trở nên trang nghiêm khi nghi thức công bố quyết định thành lập Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn được thực hiện.
Tên gọi mới đánh dấu bước chuyển quan trọng của nhà trường, từ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, mô hình tự chủ dân lập, trở thành cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên cấp Tiểu học, THCS và THPT trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.
Với thầy và trò, đây không chỉ là một lễ khai giảng đầu năm học mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới. Hơn 30 năm qua, mái trường Hermann Gmeiner Vinh đã trở thành nơi học tập, rèn luyện của nhiều thế hệ học sinh. Những thành tích, kỷ niệm và các giá trị nhân văn được vun đắp trong suốt thời gian ấy sẽ tiếp tục là nền tảng để nhà trường phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An - nhấn mạnh, việc thành lập Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn là bước phát triển mới, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Ông kỳ vọng nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hơn 30 năm, nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn; xứng đáng với tên gọi Trần Quốc Hoàn và niềm tin của cấp ủy, chính quyền, phụ huynh và Nhân dân.
Cô Trần Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn - cho hay, việc chuyển sang mô hình trường công lập liên cấp là bước chuyển quan trọng, mở ra thêm những điều kiện để nhà trường ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.
“Đây là một ngày khai giảng đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường. Hơn 30 năm qua, Trường Hermann Gmeiner Vinh đã tạo dựng được những giá trị riêng, trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ học sinh. Khi mang tên mới, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, truyền thống tốt đẹp đó, đồng thời nỗ lực xây dựng một môi trường giáo dục công lập ổn định, chất lượng và nhân văn”, cô Hiền chia sẻ.
Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn, tên trường mới cũng đặt ra cho thầy và trò niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp.
Đồng chí Trần Quốc Hoàn là người con của quê hương Nghệ An, nhà cách mạng và nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Việc trường mang tên ông càng tạo thêm ý nghĩa đặc biệt cho ngày khai giảng năm học mới.
“Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh khi học tập dưới mái trường này không chỉ có kiến thức mà còn được rèn luyện nhân cách, kỹ năng, có bản lĩnh và biết sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tên trường mới sẽ là một dấu mốc để thầy và trò cùng nỗ lực viết tiếp những trang mới trong lịch sử của nhà trường”, cô Hiền nói.
Với mô hình trường phổ thông công lập liên cấp, Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn được kỳ vọng tiếp tục phát huy nền tảng đã có, đồng thời tạo thêm cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập ổn định, hiện đại và giàu tính nhân văn.
Thu Hiền
Tại Trường THCS và THPT Tân Bằng (ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch - điểm cầu chính của tỉnh Cà Mau) kết nối với điểm cầu trung tâm của Bộ GD&ĐT, em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 11A1 bày tỏ, năm nay trường em được chọn làm điểm cầu chính của tỉnh càng làm cho không khí khai giảng thêm trang trọng và rộn ràng hơn.
Ông Báo Trung Thành - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tân Bằng cho biết, năm học này trường có gần 1.670 học sinh, hơn 80 cán bộ, giáo viên, trường vừa được đầu tư đạt chuẩn quốc gia nên cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. “Năm học mới này, thầy và trò nhà trường quyết tâm giữ vững thành tích đạt được, phấn đấu dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng giáo dục", thầy Thành nói.
Dù nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhưng không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Viên An (xã Đất Mũi) cũng không kém phần rộn ràng. Bà Phạm Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hiện có 1 điểm chính, một phân hiệu và 2 điểm lẻ, với hơn 720 học sinh, và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
“Tôi thấy việc tổ chức lễ khai giảng trực tuyến chung khung giờ trên phạm vi cả nước sẽ giúp thầy cô và học sinh cùng hòa nhịp trong không khí khai giảng dù ở bất cứ đâu. Đây không chỉ là sự thuận tiện về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa kết nối tinh thần - một ngày hội lớn của toàn ngành, gắn kết hàng triệu trái tim chung nhịp đập “vì sự nghiệp trồng người”, cô Quyên chia sẻ.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở. Tổng số cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên của các cơ sở giáo dục công lập có hơn 24.190 người. Năm học 2026-2027, tỉnh có khoảng 397.255 học sinh.
Tân Lộc
Ngày 5/9, cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khai giảng năm học 2026-2027. Riêng tại các xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong, lễ khai giảng được tổ chức kết hợp khánh thành 4 trường phổ thông nội trú biên giới đất liền.
Tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông, dự lễ có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Năm học này trở thành dấu mốc đặc biệt với thầy và trò nhà trường khi toàn bộ học sinh được chuyển về học tập tại ngôi trường nội trú mới. Trường có 1.780 học sinh, trong đó 123 em lớp 1.
Ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ về phòng học, trang thiết bị dạy học cùng khu ăn, ở, sinh hoạt, tạo điều kiện để học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành ngay tại quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh đầu tư trường học tại các xã biên giới là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào và thế hệ trẻ nơi phên dậu của Tổ quốc.
Đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục trước mắt mà còn là đầu tư cho tương lai của học sinh, sự phát triển của vùng biên và góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Quán triệt chủ trương của Trung ương, Quảng Ngãi đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia triển khai. Dù thời gian gấp, địa bàn xa, điều kiện thi công khó khăn và thời tiết không thuận lợi, đến nay, bốn trường tại các xã Dục Nông, Mò Rai, Rờ Kơi và Sa Loong đã hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
“Những ngôi trường mới hôm nay không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ vùng biên giới”, ông Niên nói.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục và các nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương; chăm lo tốt việc học tập, sinh hoạt và đời sống của học sinh.
Đối với học sinh vùng biên, Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ các em trân trọng cơ hội được học tập trong những ngôi trường mới, chăm ngoan, đoàn kết, kính trọng thầy cô, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành những công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.
Nguyễn Ngọc
Tại Trường THCS & THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đến dự và trao học bổng cho nhà trường.
Cảnh Kỳ
Ở vùng đặc biệt khó khăn của xã Khánh Lâm, đường bộ chưa phủ kín, những chuyến đò đưa học sinh vượt sông, rạch đến trường vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống chủ yếu bằng nghề trồng tràm, keo lai hoặc đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, phương tiện chính đi lại vẫn là xuồng, ghe.
Em Kiều Quốc Đại – học sinh lớp 4 của Trường tiểu học Trịnh Văn Hưởng (xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo mới, chờ những chuyến đò đi dự lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
Nhà em Đại cách điểm lẻ của Trường tiểu học Trịnh Văn Hưởng chỉ khoảng 500m, nhưng để đến điểm chính dự lễ khai giảng, em phải băng qua đoạn đường rừng khoảng 4 - 5 km.
Thầy Nguyễn Văn Phường – Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Trịnh Văn Hưởng cho biết, năm học mới này, nhà trường có 1 điểm chính, 1 điểm lẻ và 1 phân hiệu với hơn 480 em học sinh. Đầu năm học, nhà trường đã rà soát toàn bộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sách vở và các nhu yếu phẩm học tập.
“Đến thời điểm này, 100% học sinh của trường đã được vận động đến lớp, không còn em nào nghỉ học”, thầy Phường cho biết.
Tân Lộc
Cùng với các điểm cầu của cả nước, điểm cầu Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, TP.Đồng Nai tổ chức khai giảng năm học mới, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.
Tham dự lễ khai giảng còn có Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, cùng các sở, ban ngành của Thành phố.
Năm học 2025–2026, ngành Giáo dục – Đào tạo TP. Đồng Nai đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ GDĐT, Thành ủy và UBND thành phố hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu năm học, tạo nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục, đổi mới quản trị, chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Cụ thể, học sinh thành phố tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật ở các kỳ trong nước và quốc tế gồm: 2 huy chương Đồng tại Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2026, Cuộc thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026. Cấp quốc gia đạt 4 giải Nhất, 23 giải Nhì, 47 giải Ba và 75 giải Khuyến khích.
Thực hiện sắp xếp cơ sở trường lớp theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, hiện TP.Đồng Nai giảm 453 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX công lập, chiếm tỷ lệ 40,34%.
Trên thành phố còn 670 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (DNN-GDTX).
Thành phố đã đầu tư xây dựng mới 153 dự án với khoảng 767 phòng học, 317 phòng bộ môn và phục vụ học tập với tổng kinh phí khoảng 3.244 tỷ đồng. Trong đó có 90 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026 – 2027 với khoảng 349 phòng học được đầu tư xây mới.
Đối với 8 xã biên giới, các địa phương đã triển khai thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, làm nhà tiền chế và thiết bị nhà bếp, nhà ăn để thực hiện bữa ăn bán trú cho học sinh theo Nghị định số 339/2025 của Chính phủ.
Tại Trường THCS Hùng Vương có tổng số 41 lớp với 1800 học sinh. Trong đó, nhà trường được giao tuyển sinh 9 lớp 6 với 400 học sinh, đạt tỷ lệ 100%.
100% phụ huynh học sinh thực hiện bằng hình thức trực tuyến, qua đối chiếu, kiểm tra thông tin với hồ sơ gốc đảm bảo khớp nối chính xác 100%.
Văn Quân
Sáng 5/9, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, phường Long An (Tây Ninh), tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, thầy cô giáo và hơn 900 học sinh nhà trường.
Dự lễ có ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong không khí trang trọng của ngày khai trường, tiếng trống khai giảng vang lên, mở đầu năm học mới với kỳ vọng về những thành tích mới của thầy và trò Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.
Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao các phần quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là sự động viên thiết thực, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập.
Cùng thời điểm, tại điểm cầu Trường Tiểu học - THCS Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, xã biên giới Bình Hòa, không khí khai giảng cũng rộn ràng với tiếng trống trường, những nụ cười và niềm vui của thầy cô, học sinh trong ngày đầu năm học mới.
Tuy nhiên, phía sau ngày hội khai trường ở khu vực biên giới vẫn còn những trăn trở về điều kiện tổ chức dạy học, đặc biệt là yêu cầu học 2 buổi/ngày, tổ chức ăn và nghỉ trưa cho học sinh tại trường.
Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 8.536 km², dân số trên 3,25 triệu người, đường biên giới dài hơn 368 km với 19 xã biên giới. Toàn khu vực có 177 trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Dù vậy, nhiều trường được đầu tư từ trước theo mô hình đơn cấp, quy mô nhỏ. Cơ sở vật chất tại một số nơi còn thiếu phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học, nhà ăn, bếp ăn và khu vực nghỉ trưa.
Đáng chú ý, hơn 80% học sinh và phụ huynh có nhu cầu cho con học 2 buổi/ngày, ăn và nghỉ trưa tại trường rồi trở về gia đình. Trong khi đó, 18/19 xã biên giới hiện chưa có trường liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú.
Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, nhất là tại các địa bàn biên giới, để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học phù hợp với nhu cầu của học sinh và phụ huynh.
Từ thực tế trên, Tây Ninh dự kiến đầu tư khoảng 1.669 tỷ đồng để nâng cấp 19 trường tại 19 xã biên giới. Tỉnh phấn đấu đến tháng 8/2027, mỗi xã biên giới có ít nhất một trường liên cấp tổ chức bán trú.
Nguyễn Tiến
Thanh Hiền
6h sáng 5/9, có mặt tại Trường Phổ thông Nội trú (PTDTNT) Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Mường Khương, các em học sinh đã có mặt kín sân trường, các em nô nức xếp ghế thành hàng, chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị chào đón lễ khai giảng năm học mới.
Năm nay, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khánh thành và khai giảng của các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc.
Em Lồ Thị Hà My (lớp 4A1, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương) hồ hởi chia sẻ, trường học mới rất đẹp, trang thiết bị hiện đại. Các em rất háo hức nhất khi được đến phòng học STEM và tham gia các khoá học tại trường.
Em Lù Thị Liên (học sinh lớp 9B) cũng phấn chấn cho hay, khi được xét tuyển vào trường, em rất vui mừng vì được học ở một ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này giúp ích được cho quê hương, đất nước.
Cô giáo Hoàng Thị Miên, giáo viên Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết: "Thấy trường lớp bề thế, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, kỹ năng, mang đến cho các em nhỏ vùng cao những kiến thức bổ ích”.
Đến khoảng 6h30, các em học sinh đã tập trung đông đủ tại sân trường. Từng khối, từng lớp, từng em nhỏ đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trên khuôn mặt ai cũng niềm nở, vui mừng chào đón năm học mới.
Dọc hai bên đường vào khu trung tâm của lễ khai giảng, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, các em học sinh xếp hàng nghiêm ngắn vẫy tay, lễ phép chào hỏi mỗi khi có thầy cô cùng các đại biểu đi qua.
Đến 7h, các đại biểu đại diện địa phương, sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đi qua lớp lớp cờ hoa tung bay của các em nhỏ. Thủ tướng nhận bó hoa chào mừng thân tình của các học sinh Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương kính tặng cùng chiếc khăn thêu hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tham quan trường học, qua các lớp học, sân bóng, khu vực phòng học STEM....
Văn Đức
Tại điểm Trường Phổ thông nội trú (PTNT) TH&THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh, đến dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành ngôi trường biên giới có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội - Đỗ Văn Chiến, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Quảng Ninh.
Năm học 2026 - 2027, Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu đón 695 học sinh tại 27 lớp học, trong đó 327 em nội trú và 368 em bán trú về ngôi trường mới. Trường được khởi công xây dựng ngày 15/4/2026, với tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương với nhiều hạng mục như phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao… trên diện tích 9,7ha để bảo đảm các em học tập, sinh hoạt ổn định.
Em Lục Minh Ngọc - học sinh lớp 9A Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu cho biết, em đang háo hức chờ ngày được chuyển sang cơ sở mới. Điều em mong đợi là phòng ở sạch sẽ hơn, có vệ sinh khép kín, trường cũng có thêm nhà học bộ môn, thư viện và nhà thể thao.
“Em và các bạn rất háo hức đón chờ năm học mới bởi vì chúng em sẽ được học tập tại ngôi trường mới khang trang, rộng rãi, sạch đẹp hơn”, Minh Ngọc chia sẻ.
Với những học sinh phải sống xa gia đình, những thay đổi tưởng như rất nhỏ lại có ý nghĩa lớn. Một căn phòng sạch sẽ, khu vệ sinh thuận tiện, bữa ăn được chuẩn bị chu đáo hay một không gian đủ rộng để đọc sách, vui chơi đều góp phần tạo cảm giác an toàn, hạnh phúc trong những ngày ở trường.
Theo Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu - bà Ngô Thị Thanh Ninh, với đặc thù trường nội trú, nhà trường đặt an toàn và chăm sóc học sinh lên hàng đầu.
“Các em học sinh không chỉ học mà còn ăn, ngủ, sinh hoạt tại trường. Vì vậy, mọi điều kiện từ phòng ở, bữa ăn đến công tác quản sinh đều phải được chuẩn bị kỹ”, bà Ngô Thị Thanh Ninh cho biết.
Trong năm học mới, nhà trường xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chăm lo đời sống học sinh nội trú là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm đồng hành cùng các em trong học tập cũng như cuộc sống hằng ngày.
Cũng theo Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu trước đó, ngày 20/5, xã Bình Liêu có quyết định thành lập trường mới trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bình Liêu. Trường có một hiệu trưởng, 5 phó hiệu trưởng và 62 viên chức giáo viên.
Tháng 11/2025, thành phố Quảng Ninh đã khởi công xây dựng 6 trường (1 trường TH&THCS và 5 trường phổ thông nội trú TH&THCS) với tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng tại 5 địa phương gồm: Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Đường Hoa và Quảng Đức. Khi hoàn thành, các trường sẽ đón 4.462 học sinh (1.136 học sinh nội trú và 3.326 học sinh bán trú) vào học tập. Riêng xã Hải Sơn không tổ chức nội trú để phù hợp với điều kiện đi lại, quy mô học sinh và các chính sách đặc thù của tỉnh.
Quốc Nam
Sáng 5/9, hơn 2,62 triệu học sinh tại TPHCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính của thành phố được đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, kết nối đồng loạt với các cơ sở giáo dục để tiếp sóng chương trình chung toàn quốc từ 7h30 đến 8h30.
Theo kế hoạch, thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo TPHCM làm trưởng đoàn, đến dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và những đơn vị được khen thưởng.
Tại các trường mầm non, chương trình “Ngày hội đến trường của bé” được tổ chức từ 7h đến trước 8h với những hoạt động phù hợp, tạo không khí gần gũi cho trẻ. Từ 8h đến 8h45, trẻ nhà trẻ theo dõi chương trình chung tại nhóm lớp; trẻ mẫu giáo tập trung tại những không gian phù hợp, bảo đảm an toàn.
Năm học 2026-2027, toàn TPHCM có hơn 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em so với năm học trước. Trong đó, khối công lập có 2.193.065 học sinh, khối ngoài công lập có 427.973 học sinh.
Số học sinh tăng ở tất cả cấp học. Cụ thể, bậc mầm non tăng 46.982 học sinh; tiểu học tăng 11.863 học sinh; THCS tăng 14.941 học sinh và THPT tăng 22.472 học sinh.
Một dấu ấn đáng chú ý trong năm học mới là TPHCM chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với mục tiêu của Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Toàn bộ 53 dự án thuộc chiến dịch đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác trước ngày khai giảng.
Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các trường hoàn thiện hệ thống kết nối mạng, màn hình, âm thanh và chuẩn bị nguồn điện dự phòng. Các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng ngừa bệnh theo mùa và ứng phó thời tiết cũng được triển khai.
Nguyễn Dũng
Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường THCS Trần Duy Hưng là điểm cầu chính của Hà Nội. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại khu vực cổng trường để phân luồng, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong ngày khai giảng.
6h45, không khí tại Trường THCS Trần Duy Hưng đã náo nhiệt. Học sinh trong đồng phục, tay cầm cờ, xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Nguyễn Hùng Anh, học sinh lớp 8, cho biết em tham gia đội nghi lễ nên thức dậy từ 5h30 để đến trường. Sau kỳ nghỉ hè, Hùng Anh háo hức được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027, toàn ngành có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp. Ngành Giáo dục Thủ đô tập trung đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển cảm xúc - xã hội, kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh.
Hà Nội cũng thí điểm tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Cùng với đó, ngành Giáo dục Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, hình thành hình ảnh học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.
Các nhiệm vụ được triển khai theo chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thể hiện quyết tâm đổi mới giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm.
Nguyễn Hà