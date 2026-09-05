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Thầy trò trường nội trú vùng biên Đà Nẵng nhận quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thanh Hiền

TPO - Thầy trò Trường Phổ thông nội trú vùng biên Đà Nẵng đón nhận phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gửi tặng trong lễ khai giảng năm học mới.

Cùng với các trường trên cả nước, sáng nay, Trường PTNT TH&THCS Avương (xã Avương, thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới khang trang.

Trường được xây dựng trên diện tích hơn 7 ha, với quy mô 30 lớp, gồm các khối lớp học: khối nội trú học sinh Tiểu học, THCS; khối giáo viên, nhân viên; khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư 293 tỷ đồng.

Năm học này, nhà trường có 928 học sinh, trong đó 926 học sinh thuộc diện hưởng chế độ nội trú.

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Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho tập thể Trường PTNT TH&THCS Avương.

Cô Nguyễn Thị Mai Quế - Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Avương nhìn nhận, ngôi trường là minh chứng cho sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục đối với sự nghiệp “trồng người” tại khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự biết ơn các cấp chính quyền, các lực lượng trong quá trình xây dựng, hình thành ngôi trường mới.

Cô chia sẻ thêm, nhà hướng đến một môi trường không chỉ dạy chữ, truyền đạt kiến thức mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, tinh thần yêu thương và sẻ chia cho các em học sinh. Vì vậy các em giữ vững niềm tin, khát khao học hỏi; đồng thời khẳng định thầy cô sẽ luôn đồng hành, chắp cánh để những ước mơ của học sinh vươn xa.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc đầu tư xây dựng Trường PTNT TH&THCS Avương và các trường phổ thông nội trú biên giới thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, qua đó góp phần tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận môi trường giáo dục thuận lợi, công bằng và chất lượng hơn.

Tại lễ khai giảng, thầy và trò Trường PTNT TH&THCS Avương vinh dự đón nhận các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gửi tặng nhân dịp năm học mới, cùng quà của thành phố Đà Nẵng.

Đây là nguồn động viên đối với thầy và trò vùng cao, tiếp thêm động lực để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt hơn cho các em học sinh.

Thanh Hiền
#Thầy trò #trường nội trú #nhận quà của Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #khai giảng #Đà Nẵng

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