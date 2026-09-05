Hạnh phúc của học sinh dân tộc thiểu số vùng biên

TPO - Nhiều học người dân tộc thiểu số vùng biên cách Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (trên địa bàn xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) hơn 20 cây số. Trường nội trú không chỉ giúp các em tập trung học tập mà còn san sẻ với những vất vả của phụ huynh đưa đón, an tâm lao động, sản xuất.

Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng các lãnh đạo sở ban ngành tới ngôi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch khang trang, dự lễ khai giảng.

Các em học sinh diện quần áo mới, trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Cầm lá cờ tươi cười, em Rơ Mah Tình (dân tộc Jrai, lớp 5A, đội 15, xã Ia Púch) được ông nội đưa tới trường từ rất sớm. Em Tình học rất giỏi, các năm trước đều được học sinh xuất sắc.

Em Tình tới từ sớm để làm lễ khai giảng.

Em Tình chia sẻ: “Bố mẹ em làm công nhân nên thường xuyên phải đi làm sớm, về khuya. Vì vậy em được ông nội đưa đón đi học. Nhưng năm nay đường xa hơn, cách nhà hơn 15 cây số nên cha mẹ em rất lo lắng, vì ông dần lớn tuổi. Giờ có trường mới, em ở lại cuối tuần nếu ông bận thì cha mẹ sẽ tới đưa đón em”.

Em Lương Ngà Dung (dân tộc Thái, ở làng Brang, xã Púch) được mẹ đưa tới trường làm lễ khai giảng bằng chiếc xe máy đã cũ từ 6h để quay về đi làm. Dung khoe năm nay được lên 5 và các năm qua đều được nhận giấy khen của nhà trường.

Bố mẹ làm nông nghiệp nên việc đưa đón em các năm qua rất vất vả, bởi đường xa. Dung lo nhất là những ngày mưa, ngầm tràn dâng cao, mỗi lần mẹ đi xe máy qua em đều lo lắng. Có khi mẹ Dung phải chở tới trường thật sớm hơn các bạn cả tiếng đồng hồ để quay về làm.

“Vui lắm, em giờ ở lại tập trung hơn để học hành. Em ước mơ sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ, mọi người”, em Dung chia sẻ.

Em Lương Ngà Dung (bên phải) và bạn.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Toàn (giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch) có nhà ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cách trường hơn 70 cây số. Bởi vậy, sáng sớm thứ hai hàng tuần thầy Toàn phải dậy từ 4h sáng để đi tới trường, chiều cuối tuần mới về.

Thầy Toàn cho biết, bản thân gắn bó với xã vùng biên này hơn 14 năm nên chứng kiến đủ sự cơ cực, vất vả của học sinh, phụ huynh nơi đây. Cùng với đó là cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn, từ trang thiết bị tới điều kiện học tập. Giờ đây có ngôi trường mới thầy giáo Toàn rất phấn khởi vì từ nay trở đi các em học sinh vùng biên sẽ chuyên cần, học giỏi hơn.

“Vùng này sợ nhất mùa mưa bão, các em bắt buộc phải nghỉ để đảm bảo an toàn. Cũng bởi vậy mà việc duy trì sĩ số rất vất vả. Giờ có trường mới rồi, đây là điều vô cùng ý nghĩa với các em học sinh vùng biên còn đó những vất vả, thiệt thòi”, thầy Toàn xúc động.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Ông Phan Thành Tiến – Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch cho biết, Ia Púch là xã biên giới được đầu tư một ngôi trường mới khang trang, hiện đại có ý nghĩa rất lớn, mở ra cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên.

Theo ông Tiến, với xã Ia Púch, việc được đầu tư xây dựng một ngôi trường mới khang trang, hiện đại có ý nghĩa rất lớn. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện để thầy và trò có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học, mở ra cơ hội cho học sinh vùng biên.

Ông Tiến cho hay, từ thứ hai tuần tới, nhà trường sẽ chính thức tổ chức dạy và học tại cơ sở mới. Tuy nhiên, việc tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh nội trú sẽ triển khai chậm hơn khoảng 2-3 tuần, sau khi các hạng mục khu nhà ở được hoàn thiện và bảo đảm an toàn. Trong thời gian này, nhà trường đã thông báo mời thầu để lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh. Đồng thời, hợp đồng nhân viên nấu ăn để trực tiếp chuẩn bị các bữa ăn cho các em.