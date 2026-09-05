Niềm hạnh phúc của học sinh dân tộc thiểu số ở ngôi trường công an mới

TPO - Sáng 5/9, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II của Bộ Công an tại Đắk Lắk (Trường Văn hóa Công an nhân dân II) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là khóa đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân II.

Từ bản làng xa xôi, lần đầu rời xa gia đình để đến với một môi trường học tập mới, em Siu Thắm (lớp 7A3, làng Chư Kó, xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, khi biết em trúng tuyển vào trường Văn hóa Công an nhân dân II, gia đình rất vui mừng.

"Ngày 1/9, bố bắt xe đưa em lên trường nhập học, sau đó bố về Gia Lai. Em có chút bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tự tin hơn và từng bước trưởng thành", em Thắm nói.

Em Siu Thắm tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường mới.

Cha và mẹ đều qua đời vì bạo bệnh, 5 anh chị em Y Gió M’lô (lớp 10, dân tộc M’Nông, buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nương tựa vào nhau. Ngày Y Gió nhận quyết định trúng tuyển Trường Văn hóa Công an nhân dân II, mọi người vỡ òa trong hạnh phúc.

Hơn 1.000 học sinh tham dự lễ khai giảng tại Trường Văn hóa Công an nhân dân II.

Y Gió chia sẻ, chị cả phải nghỉ học sớm để làm chỗ dựa cho các em. Ở đây trường xa mấy chục cây số, đi lại rất khó khăn. Bây giờ học ở ngôi trường mới này, là một bước chuyển lớn. Em rất thương anh, chị, em. Em sẽ cố gắng học tập để làm chỗ dựa cho gia đình.

Bà H’Di Enuôl đưa con đi dự khai giảng.

Đưa con đến lễ khai giảng từ sớm, bà H’Di Enuôl (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, con gái là H’Buh năm nay học lớp 10. Bà rất hạnh phúc khi con được vào học tại ngôi trường này. Những năm qua hai mẹ con bà sống nương tựa vào nhau.

Bản thân bà bị bệnh tật quanh năm nên cuộc sống rất khó khăn. Được sự quan tâm của công an phường, hai mẹ con bà dần ổn định được cuộc sống. Con được vào học tại một ngôi trường tốt.

Em H’Mia Ayun lớp trưởng lớp 7A3.

Khuôn mặt rạng rỡ, em H’Mia Ayun (lớp 7A3, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, em là học sinh nghèo vượt khó, là con nuôi của công an xã, hôm nay được các cô chú công an đưa đến trường. Em vui mừng và hạnh phúc khi được học tập tại ngôi trường mới này. Bản thân là lớp trưởng nên em sẽ cố gắng gương mẫu, học tập thật giỏi.

Em H’Mia chia sẻ thêm, môi trường mới còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi ước mơ đã ấp ủ từ nhỏ, trở thành người chiến sĩ công an.

Học sinh tham dự khai giảng tại trường Văn hóa Công an nhân dân II.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân II có hơn 1.000 học sinh là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Ngôi trường không chỉ tạo môi trường học tập, rèn luyện an toàn, kỷ cương mà còn mở thêm cơ hội để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.