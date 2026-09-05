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Ngôi trường 3 cấp đón những học sinh đầu tiên trong ngày khai giảng

Huế Xuân

TPO - Đây là năm học đầu tiên Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TPHCM hoạt động với mô hình liên cấp. Từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, ngôi trường hiện ra với màu sắc tươi mới, đã hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng đón những học sinh đầu tiên.

Khác với những ngôi trường khác, lễ khai giảng tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đặc biệt hơn vì màn "chào sân" của hơn 700 học sinh mới gồm: lớp 1, lớp 6, lớp 10.

Thầy Lương Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là năm đầu tiên hoạt động mô hình đào tạo liên cấp. Từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, các phòng làm việc đã được cải tạo thành phòng học mới. Nhà trường đã hoàn thiện những khâu cuối cùng, kịp thời học sinh trong lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Năm nay, nhà trường chào đón 140 học sinh lớp 1, chia thành 4 lớp. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong cơ sở vật chất nhưng nhà trường vẫn bảo đảm 18 phòng học phục vụ việc dạy học. Sau đó, nhà trường tiếp tục hoàn thiện các phòng chức năng, STEM, dự kiến đưa vào sử dụng vào khoảng giữa tháng 9.

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Học sinh lớp 1 hào hứng trong lễ khai giảng
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Học sinh lớp 6 tự hào hơn khi trường học khoác màu áo mới
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Nữ sinh lớp 10 rạng rỡ trong lễ khai giảng đặc biệt tại trường
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Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
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Trường hiện có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 31 người cơ hữu và 12 hợp đồng.
Huế Xuân
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