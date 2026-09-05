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Ngôi trường hiện thực hóa ước mơ bao đời của đồng bào rẻo cao Trường Sơn

Ngọc Văn

TPO - Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 được chọn làm điểm cầu chính của TP. Huế trong lễ khai giảng năm học mới.

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo TP. Huế cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương. Hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, dự lễ khai giảng trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo TP. Huế dự khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công trình đã đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân nơi “vùng phên dậu Tổ quốc” về một môi trường học tập khang trang, hiện đại, tạo điều kiện để con em được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên chính quê hương mình.

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Niềm vui của học sinh vùng cao A Lưới 3 trong ngày tựu trường nơi ngôi trường mới.
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Bước chân vui của những nữ sinh xã A Lưới 3 tại ngôi trường mới mơ ước.
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Người dân xã A Lưới 3 dự lễ khai giảng trong niềm hân hoan.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng, là một trong hai trường nội trú liên cấp được TP. Huế xây dựng tại khu vực A Lưới theo chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Lần đầu tiên được học tập trong môi trường mới khang trang, hiện đại, nhiều học sinh không giấu được niềm vui.

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Tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho học sinh, giáo viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3.
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Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công trình đã đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân nơi “vùng phên dậu Tổ quốc” về một môi trường học tập khang trang, hiện đại.
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Nguyễn Thái Bảo Hân, học sinh lớp 9/2, chia sẻ niềm vui dịp tựu trường.

“Ngôi trường rất đẹp và hiện đại. Chúng em cảm thấy may mắn khi được học tập trong điều kiện tốt như thế này. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô và các cấp lãnh đạo”, em Nguyễn Thái Bảo Hân, học sinh lớp 9/2, chia sẻ.

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên cũng xúc động trước sự đổi thay của giáo dục vùng cao. “Đến thời điểm này, ngôi trường vẫn là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng rất xúc động khi chứng kiến sự thay đổi này. Cùng với niềm vui là trách nhiệm lớn hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy học”, cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Theo ông Đoàn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cơ sở vật chất mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh vùng cao, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Hơn 302.000 học sinh TP. Huế khai giảng năm học 2026-2027

Sáng 5/9, hơn 302.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Huế đồng loạt bước vào năm học mới. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn thành phố có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoài công lập. Tổng số người học gồm 63.931 trẻ mầm non, 107.095 học sinh tiểu học, 84.832 học sinh THCS, 42.689 học sinh THPT và 3.556 học viên giáo dục thường xuyên.

Ngọc Văn
#khai giảng năm học 2026-2027 #A Lưới 3 #trường nội trú liên cấp #học sinh vùng biên giới #giáo dục vùng cao #Lê Trí Thanh #TP. Huế #đồng bào dân tộc thiểu số #trường học 178 tỷ đồng #khai trường ở A Lưới.

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