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Lễ khai giảng nơi đảo xa

An Yên - Lý Huyền

TPO - Tại đặc khu Côn Đảo, thời tiết nắng nhẹ, mát mẻ hòa chung với không khí phấn khởi đón chào năm học mới của hơn 3.000 học sinh nơi đây.

Sáng 5/9, hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, 4 trường học tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2026–2027.

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Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu đến tặng hoa chúc mừng đội ngũ thầy và trò trong lễ khai giảng tại trường THPT Võ Thị Sáu

Toàn đặc khu Côn Đảo có 4 trường học gồm 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường THPT, 1 trường Mầm non với 2 phân hiệu và hơn 3.000 học sinh.

Tại trường THPT mang tên nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo đến tặng hoa chúc mừng đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh trong lễ khai giảng.

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Không khí phấn khởi đón chào năm học mới tại đặc khu Côn Đảo

Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, lấy học sinh làm trung tâm, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đối với thầy và trò khi bước vào năm học mới.

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Tiếng trống khai giảng vang lên bắt đầu năm học mới

Tiếng trống khai trường vang lên chính thức mở đầu năm học 2026–2027. Với tinh thần thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục TPHCM.

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Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu tham dự lễ khai giảng

Năm học này, Trường THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo có 405 học sinh với 12 lớp. Trong đó có 165 học sinh khối lớp 10. Bước vào năm học mới, Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong năm học mới.

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Tiết mục văn nghệ trong chương trình khai giảng

Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học, xây dựng môi trường trường học hạnh phúc, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, hướng tới mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

An Yên - Lý Huyền
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