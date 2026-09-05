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Ông Đinh Văn Nơi tặng 50 triệu đồng, 2.000 quyển vở cho học sinh khó khăn từ tiền cá nhân

Nhật Huy

TPO - Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc tặng 50 triệu đồng và 2.000 quyển vở từ tiền cá nhân hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia.

Ông Đinh Văn Nơi chia sẻ tại lễ khánh thành và khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia.

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, ba trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới của tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027.

Ba Trường Phổ thông nội trú TH&THCS khánh thành gồm Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh An.

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Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia được đưa vào sử dụng.

Tại lễ khai giảng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia, nhà trường đón nhận 20 quả bóng là phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành tặng học sinh nhân dịp năm học mới.

Phần quà nhằm động viên các em tăng cường rèn luyện thể chất, vui chơi lành mạnh sau giờ học, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

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Ông Đinh Văn Nơi trao những quả bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng cho đại diện giáo viên và học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao 30 suất học bổng, tổng trị giá 30 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cá nhân ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, cũng dùng tiền cá nhân trao 50 triệu đồng và 2.000 quyển tập hỗ trợ học sinh khó khăn đang học tập tại trường Vĩnh Gia.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trao 10 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng xe đạp, tập vở, ba lô và các vật dụng học tập cho học sinh khó khăn vùng biên giới An Giang.

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Cá nhân ông Đinh Văn Nơi trao 50 triệu đồng, 2.000 quyển tập cho học sinh khó khăn

Ông Đinh Văn Nơi cho biết, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới là chủ trương có ý nghĩa quan trọng của Đảng và Nhà nước. Qua đó tạo điều kiện để con em vùng biên được học tập thuận lợi, hạn chế tình trạng học sinh phải đi học xa hoặc bỏ học vì khó khăn, đặc biệt con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Nơi, mô hình trường nội trú giúp học sinh tiếp cận tốt hơn với giáo dục, chăm sóc y tế, góp phần hình thành ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Ông Nơi cho rằng, việc đầu tư xây dựng trường học tại khu vực biên giới còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân; đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nền tảng để các địa phương biên giới phát triển bền vững.

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Ông Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên học sinh tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Vĩnh Gia trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với học sinh là con em đồng bào Khmer, ông Đinh Văn Nơi đánh giá, việc được đầu tư cơ sở vật chất trường lớp ngay tại địa phương giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt trong môi trường thuận lợi hơn.

Ông Nơi mong muốn thầy và trò các trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho học sinh. Qua đó đào tạo những thế hệ trẻ có năng lực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước.

"Dù ở vùng sâu, vùng xa hay hải đảo xa xôi, nơi nào cũng sẽ có những nhân tài được các thầy cô tận tâm đào tạo, bồi dưỡng, để các em, các cháu trưởng thành và cống hiến cho đất nước", ông Nơi nói.

Nhật Huy
#An Giang #học sinh vùng biên #trường nội trú An Giang #khai giảng #ông Đinh Văn Nơi #trao quà #học sinh khó khăn

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