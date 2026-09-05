Hình ảnh dễ thương ngày khai giảng ở điểm trường có 38 học sinh vùng cao Đà Nẵng

TPO - Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 38 học sinh tại điểm trường Tak Pổ (xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng) hân hoan đón năm học mới. Giữa núi rừng, tiếng cười trong trẻo của cô trò tạo nên không khí rộn ràng trong ngày tựu trường.
Năm học 2026-2027, điểm trường miền núi này có 38 học sinh, gồm 21 trẻ khối mẫu giáo và 17 học sinh tiểu học.
Đồng hành cùng các em là 3 giáo viên đang công tác tại điểm trường.
Cô Trà Thị Thu, giáo viên tại điểm trường, cho biết không khí khai giảng năm nay rất vui tươi, phấn khởi.
Trong bộn bề của năm học mới, những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức của các em nhỏ nơi điểm trường miền núi trở thành hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng.