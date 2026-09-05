Hình ảnh dễ thương ngày khai giảng ở điểm trường có 38 học sinh vùng cao Đà Nẵng

TPO - Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 38 học sinh tại điểm trường Tak Pổ (xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng) hân hoan đón năm học mới. Giữa núi rừng, tiếng cười trong trẻo của cô trò tạo nên không khí rộn ràng trong ngày tựu trường.