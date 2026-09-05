Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Hình ảnh dễ thương ngày khai giảng ở điểm trường có 38 học sinh vùng cao Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 38 học sinh tại điểm trường Tak Pổ (xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng) hân hoan đón năm học mới. Giữa núi rừng, tiếng cười trong trẻo của cô trò tạo nên không khí rộn ràng trong ngày tựu trường.

tp-khai-giang-1.jpg
Điểm trường Tak Pổ﻿ thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp và Trường Mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng. Ảnh: Trà Thị Thu
tp-khia-giang-20.jpg
ti-khia-giang-7.jpg
tp-khai-giang-11.jpg
Năm học 2026-2027, điểm trường miền núi này có 38 học sinh, gồm 21 trẻ khối mẫu giáo và 17 học sinh tiểu học.
tp-khai-giang-18.jpg
to-khia-giang-8.jpg
tp-khia-giang-15.jpg
Đồng hành cùng các em là 3 giáo viên đang công tác tại điểm trường.
to-khai-giang-4.jpg
tp-khai-giang-5.jpg
tp-khia-giang-13.jpg
Cô Trà Thị Thu, giáo viên tại điểm trường, cho biết không khí khai giảng năm nay rất vui tươi, phấn khởi.
tp-khai-giang-14.jpg
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, các cô giáo đã dành thời gian trang trí, chuẩn bị các hoạt động và chăm chút từng phần việc, mong các em có ngày đầu năm học thật vui và đáng nhớ.
tp-khia-giang-3.jpg
tp-khai-giang-12.jpg
Trong bộn bề của năm học mới, những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức của các em nhỏ nơi điểm trường miền núi trở thành hình ảnh đẹp trong ngày khai giảng.
Hoài Văn
#điểm trường #Đà Nẵng #khai giảng #cô trò #nụ cười

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe