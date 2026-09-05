Rộn ràng khai giảng năm học mới: 26 triệu học sinh, sinh viên tới trường

Sáng sớm nay, học sinh các cấp trong trang phục chỉnh tề đến trường học để dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Học sinh khoác lên mình những bộ đồng phục ngay ngắn, tay cầm cờ hoa và không khí rộn ràng tại sân trường tạo nên ngày hội đặc biệt đối với thầy cô giáo và các em.
Theo chương trình của Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ (từ 7h30 đến 8h30), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm.
Trong đó, chương trình bắt đầu lúc 7h30 với văn nghệ, sau đó là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Tiếp đó, chương trình dành thời lượng cho phóng sự về quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Đáng chú ý, lễ khai giảng năm nay đặc biệt ở chỗ, các điểm cầu và trường học trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD&ĐT yêu cầu, mỗi trường học bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm để tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng.
Đến 8h20, các điểm cầu có trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện sẽ thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học, hướng tới học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Bộ GD&ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho các hoạt động giáo dục và sinh hoạt đầu năm.
Lễ khai giảng năm nay được định hướng tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của người học, hạn chế phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.
Về xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian qua, các địa phương tập trung triển khai chiến dịch "100 ngày đêm", huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm đưa vào vận hành 100% số trường đã khởi công giai đoạn 1 đúng tiến độ. Hơn 20 lãnh đạo tỉnh, thành phố có dự án đều có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp thời đưa vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.
Tuy nhiên, ở một số nơi có thể không hoàn thành đồng bộ tất cả các hạng mục công trình trong dự án, nên đang tập trung thi công các hạng mục như: Phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Những hạng mục phụ còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi đi vào hoạt động, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học và sinh hoạt của học sinh.
Đến ngày 20/8, các địa phương đã đăng ký địa điểm tổ chức Lễ Khánh thành và Lễ khai giảng năm học mới. Khi 108 trường này hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ có thêm 4.396 phòng học các loại, trong đó, 1.119 phòng học bộ môn, 3.277 phòng học thông thường, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập tốt cho gần 113.000 học sinh.
Đối với 121 trường giai đoạn 2 đã khởi công đồng loạt vào ngày 19/3, các địa phương đang tích cực triển khai, bảo đảm đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028.
Theo Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn thiếu 45.691 phòng học và 27.084 phòng học chức năng. Tại một số vùng khó khăn vẫn còn 6.477 phòng học nhờ, mượn; thiết bị dạy học tối thiểu trung bình cả nước mới chỉ đạt 50,6% (trong đó thấp nhất là cấp THPT mới chỉ đạt 38,7%; một số địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang mới đạt dưới 50%...).
Nhiều khu vực đông dân cư, khu công nghiệp xảy ra tình trạng quá tải trường lớp, sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định như tại Hà Nội và Hải Phòng.
Thanh Hiền
6h sáng 5/9, có mặt tại Trường Phổ thông Nội trú (PTDTNT) Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Mường Khương, các em học sinh đã có mặt kín sân trường, các em nô nức xếp ghế thành hàng, chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị chào đón lễ khai giảng năm học mới.
Năm nay, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khánh thành và khai giảng của các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc.
Em Lồ Thị Hà My (lớp 4A1, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương) hồ hởi chia sẻ, trường học mới rất đẹp, trang thiết bị hiện đại. Các em rất háo hức nhất khi được đến phòng học STEM và tham gia các khoá học tại trường.
Em Lù Thị Liên (học sinh lớp 9B) cũng phấn chấn cho hay, khi được xét tuyển vào trường, em rất vui mừng vì được học ở một ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này giúp ích được cho quê hương, đất nước.
Cô giáo Hoàng Thị Miên, giáo viên Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết: "Thấy trường lớp bề thế, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, kỹ năng, mang đến cho các em nhỏ vùng cao những kiến thức bổ ích”.
Đến khoảng 6h30, các em học sinh đã tập trung đông đủ tại sân trường. Từng khối, từng lớp, từng em nhỏ đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Trên khuôn mặt ai cũng niềm nở, vui mừng chào đón năm học mới.
Dọc hai bên đường vào khu trung tâm của lễ khai giảng, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, các em học sinh xếp hàng nghiêm ngắn vẫy tay, lễ phép chào hỏi mỗi khi có thầy cô cùng các đại biểu đi qua.
Đến 7h, các đại biểu đại diện địa phương, sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành Trung ương do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đi qua lớp lớp cờ hoa tung bay của các em nhỏ. Thủ tướng nhận bó hoa chào mừng thân tình của các học sinh Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương kính tặng cùng chiếc khăn thêu hoa văn đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tham quan trường học, qua các lớp học, sân bóng, khu vực phòng học STEM....
Văn Đức
Tại điểm Trường Phổ thông nội trú (PTNT) TH&THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh, đến dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành ngôi trường biên giới có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội - Đỗ Văn Chiến, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Quảng Ninh.
Năm học 2026 - 2027, Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu đón 695 học sinh tại 27 lớp học, trong đó 327 em nội trú và 368 em bán trú về ngôi trường mới. Trường được khởi công xây dựng ngày 15/4/2026, với tổng mức đầu tư 39,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương với nhiều hạng mục như phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao… trên diện tích 9,7ha để bảo đảm các em học tập, sinh hoạt ổn định.
Em Lục Minh Ngọc - học sinh lớp 9A Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu cho biết, em đang háo hức chờ ngày được chuyển sang cơ sở mới. Điều em mong đợi là phòng ở sạch sẽ hơn, có vệ sinh khép kín, trường cũng có thêm nhà học bộ môn, thư viện và nhà thể thao.
“Em và các bạn rất háo hức đón chờ năm học mới bởi vì chúng em sẽ được học tập tại ngôi trường mới khang trang, rộng rãi, sạch đẹp hơn”, Minh Ngọc chia sẻ.
Với những học sinh phải sống xa gia đình, những thay đổi tưởng như rất nhỏ lại có ý nghĩa lớn. Một căn phòng sạch sẽ, khu vệ sinh thuận tiện, bữa ăn được chuẩn bị chu đáo hay một không gian đủ rộng để đọc sách, vui chơi đều góp phần tạo cảm giác an toàn, hạnh phúc trong những ngày ở trường.
Theo Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu - bà Ngô Thị Thanh Ninh, với đặc thù trường nội trú, nhà trường đặt an toàn và chăm sóc học sinh lên hàng đầu.
“Các em học sinh không chỉ học mà còn ăn, ngủ, sinh hoạt tại trường. Vì vậy, mọi điều kiện từ phòng ở, bữa ăn đến công tác quản sinh đều phải được chuẩn bị kỹ”, bà Ngô Thị Thanh Ninh cho biết.
Trong năm học mới, nhà trường xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chăm lo đời sống học sinh nội trú là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi thầy cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm đồng hành cùng các em trong học tập cũng như cuộc sống hằng ngày.
Cũng theo Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu trước đó, ngày 20/5, xã Bình Liêu có quyết định thành lập trường mới trên cơ sở sắp xếp lại Trường Tiểu học Tình Húc và giải thể Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bình Liêu. Trường có một hiệu trưởng, 5 phó hiệu trưởng và 62 viên chức giáo viên.
Tháng 11/2025, thành phố Quảng Ninh đã khởi công xây dựng 6 trường (1 trường TH&THCS và 5 trường phổ thông nội trú TH&THCS) với tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng tại 5 địa phương gồm: Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu, Đường Hoa và Quảng Đức. Khi hoàn thành, các trường sẽ đón 4.462 học sinh (1.136 học sinh nội trú và 3.326 học sinh bán trú) vào học tập. Riêng xã Hải Sơn không tổ chức nội trú để phù hợp với điều kiện đi lại, quy mô học sinh và các chính sách đặc thù của tỉnh.
Quốc Nam
Sáng 5/9, hơn 2,62 triệu học sinh tại TPHCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính của thành phố được đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, kết nối đồng loạt với các cơ sở giáo dục để tiếp sóng chương trình chung toàn quốc từ 7h30 đến 8h30.
Theo kế hoạch, thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo TPHCM làm trưởng đoàn, đến dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và những đơn vị được khen thưởng.
Tại các trường mầm non, chương trình “Ngày hội đến trường của bé” được tổ chức từ 7h đến trước 8h với những hoạt động phù hợp, tạo không khí gần gũi cho trẻ. Từ 8h đến 8h45, trẻ nhà trẻ theo dõi chương trình chung tại nhóm lớp; trẻ mẫu giáo tập trung tại những không gian phù hợp, bảo đảm an toàn.
Năm học 2026-2027, toàn TPHCM có hơn 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em so với năm học trước. Trong đó, khối công lập có 2.193.065 học sinh, khối ngoài công lập có 427.973 học sinh.
Số học sinh tăng ở tất cả cấp học. Cụ thể, bậc mầm non tăng 46.982 học sinh; tiểu học tăng 11.863 học sinh; THCS tăng 14.941 học sinh và THPT tăng 22.472 học sinh.
Một dấu ấn đáng chú ý trong năm học mới là TPHCM chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với mục tiêu của Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Toàn bộ 53 dự án thuộc chiến dịch đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác trước ngày khai giảng.
Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các trường hoàn thiện hệ thống kết nối mạng, màn hình, âm thanh và chuẩn bị nguồn điện dự phòng. Các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng ngừa bệnh theo mùa và ứng phó thời tiết cũng được triển khai.
Nguyễn Dũng
Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, Trường THCS Trần Duy Hưng là điểm cầu chính của Hà Nội. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại khu vực cổng trường để phân luồng, hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong ngày khai giảng.
6h45, không khí tại Trường THCS Trần Duy Hưng đã náo nhiệt. Học sinh trong đồng phục, tay cầm cờ, xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Nguyễn Hùng Anh, học sinh lớp 8, cho biết em tham gia đội nghi lễ nên thức dậy từ 5h30 để đến trường. Sau kỳ nghỉ hè, Hùng Anh háo hức được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027, toàn ngành có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp. Ngành Giáo dục Thủ đô tập trung đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển cảm xúc - xã hội, kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh.
Hà Nội cũng thí điểm tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
Cùng với đó, ngành Giáo dục Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, hình thành hình ảnh học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.
Các nhiệm vụ được triển khai theo chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thể hiện quyết tâm đổi mới giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm.
Nguyễn Hà