Vụ xôn xao bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập: UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo nóng

TPO - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục & Đào tạo và xã Hữu Khuông rà soát, bổ nhiệm lại hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hữu Khuông, ưu tiên người từng là hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

Ngày 4/9, ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT và UBND xã Hữu Khuông về công tác nhân sự quản lý giáo dục sau sắp xếp các trường học tại xã Hữu Khuông.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thái Văn Thành cho biết, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông là cơ sở giáo dục có tính đặc thù, quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác giáo dục tại địa phương. Do đó, việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường cần thực hiện khách quan, thận trọng, bảo đảm lựa chọn người có đủ năng lực phẩm chất và uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xã Hữu Khuông công bố Quyết định thành lập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp. (Ảnh: Cổng thông tin xã Hữu Khuông).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND xã Hữu Khuông phối hợp với Sở GD&ĐT căn cứ công văn số 1102 ngày 26/8 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An để rà soát, giới thiệu nhân sự hiệu trưởng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông từ nơi khác (nếu nguồn nhân sự tại địa phương không đảm bảo); bên cạnh đó, xem xét ưu tiên hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý chuyên môn.

“Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở và UBND xã Hữu Khuông phải phối hợp để làm lại việc này”, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói.

Trước đó, như Báo Tiền Phong phản ánh, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS Hữu Khuông.

Sau sáp nhập, UBND xã Hữu Khuông bổ nhiệm ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học, làm Hiệu trưởng trường mới; ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng trường THCS làm Phó Hiệu trưởng.

Việc lựa chọn nhân sự này đang đặt ra nhiều câu hỏi bởi trước thời điểm sáp nhập, ngành Giáo dục Nghệ An đã có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí cán bộ quản lý đối với trường có hai cấp học.

Cổng trường THCS Hữu Khuông.

Tại Công văn số 2986/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/8/2026, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn triển khai việc sắp xếp, sáp nhập trường học. Đối với trường có hai cấp học tiểu học và THCS, văn bản nêu rõ việc bố trí hiệu trưởng thực hiện theo các hướng dẫn liên quan, “ngoài ra, cần ưu tiên người là Hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập”.

Sở GD&ĐT Nghệ An sau đó tiếp tục ban hành Công văn số 3144 hướng dẫn thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nội dung về bố trí hiệu trưởng trường hai cấp sau sáp nhập tiếp tục nhấn mạnh việc ưu tiên người là hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập.