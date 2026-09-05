Tranh biện viên Việt Nam lần đầu lọt top 5 bảng EFL châu Á

Sau một tuần tranh tài tại Hà Nội (22/8 - 29/8/2026), Giải Tranh biện Vô địch châu Á theo thể thức Nghị viện Anh - Asian BP Championship 2026 đã chính thức khép lại. Mùa giải năm nay, các đại diện Việt Nam đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 4 và Top 5 diễn giả xuất sắc nhất bảng ELF, đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại đấu trường này.

Asian BP Championship - Giải tranh biện Vô địch châu Á với gần hai thập kỷ phát triển

Asian BP Championship (ABP) là giải tranh biện Vô địch châu Á theo thể thức Nghị viện Anh (BP). Đây là giải đấu được tổ chức hàng năm dành cho các tranh biện viên đến từ các trường đại học hàng đầu châu Á tham gia tranh tài. Sau 17 năm tổ chức, ABP đã được tổ chức tại 10 quốc gia.

Mùa giải 2026, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức với sự tham gia của 110 đội thi đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vừa qua, ABP 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trường THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội) với sự bảo trợ pháp lý của Học viện Tranh biện và thuyết trình Veritas (VADP).

Trao giải Top 10 EFL Speakers tại ABP 2026. Ảnh ABP 2026.

Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu ABP 2026

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đại diện đến từ các trường đại học hàng đầu châu Á như: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Trước những đối thủ nặng ký, hai đại diện Việt Nam là Vũ Đức Hùng và Ngô Minh Kiên (học viên cao học Học viện Ngoại giao) vẫn khẳng định được tài năng, nền tảng tri thức cùng bản lĩnh thi đấu vượt trội.

Hùng và Kiên đã lần lượt đạt Top 4 và Top 5 diễn giả xuất sắc nhất bảng EFL (English as a Foreign Language - Bảng dành cho thí sinh sử dụng tiếng Anh là Ngoại ngữ). Cùng với đó, việc xuất sắc tiến thẳng vào vòng Tứ kết của bảng đấu chính (Bảng Open) đã chính thức xác lập kỷ lục mới, đưa cặp đôi trở thành đội thi Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại đấu trường này.

Vũ Đức Hùng thi đấu hết mình tại ABP 2026. Ảnh ABP 2026.

Khoảnh khắc đẹp của 2 tranh biện viên Học viện ngoại giao tại ABP 2026. Ảnh ABP 2026.

Hành trình khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tranh biện thế giới

Từng xuất sắc giành ngôi Á quân bảng EFL tại ABP 2022 (Bali, Indonesia), Vũ Đức Hùng và Ngô Minh Kiên bước vào mùa giải 2026 với mục tiêu bước ra khỏi “vùng an toàn”. Cả hai quyết định thử sức ở bảng đấu chính (Open) để trực tiếp tranh tài cùng các thí sinh đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ nhất

Cả hai đã trải qua nhiều vòng tranh tài căng thẳng với nhiều chủ đề hóc búa trải dài từ các học thuyết triết học kinh điển, cục diện địa chính trị phức tạp tại Trung Đông, các quyết sách đối nội - đối ngoại của Mỹ, đến bài toán kinh tế - xã hội của Malaysia và những góc nhìn đa chiều về văn hóa đương đại…. Với khả năng lập luận sắc bén và vốn kiến thức liên ngành sâu rộng, Hùng và Kiên đã thành công chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế để tiến thẳng đến Tứ Kết bảng chính, đồng thời đạt Top 4 và Top 5 diễn giả bảng EFL.

Khoảnh khắc tên của Vũ Đức Hùng và Ngô Minh Kiên được xướng lên tại buổi lễ trao giải của ABP 2026, lá cờ đỏ sao vàng giương cao giữa bạn bè quốc tế đã khiến tất cả vỡ òa trong niềm tự hào.

Thành công mang dấu ấn lịch sử tại Giải đấu ABP 2026 không chỉ đánh dấu mốc phát triển mới cho cộng đồng tranh biện trong nước, mà còn khẳng định sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh vươn tầm châu lục của thế hệ trẻ Việt Nam.