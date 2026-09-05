Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Năm học mới phải tạo chuyển biến thực chất về giáo dục

TPO - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành Giáo dục. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, năm học mới, việc kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề.

Mở đầu thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: "Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công".

Tổng Bí thư ghi nhận, năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (ảnh: Như Ý)

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành và trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên; cảm ơn các bậc phụ huynh và Nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường.

Đặc biệt là những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường.

Tổng Bí thư yêu cầu, năm học 2026 - 2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội.

Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

"Tôi đề nghị ngành Giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết trong thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò.

Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế.

Với học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ: "Thế giới đang đổi thay từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước".

Năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người.

Dưới đây là thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: