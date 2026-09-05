270 ngày đêm dựng mái trường mơ ước nơi biên giới Phong Thổ, Lai Châu

Sau 270 ngày đêm vượt nắng, thắng mưa, từ những bản vẽ trên giấy, một ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại đã hiện hữu giữa vùng biên Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày khai giảng năm học 2026-2027 trở thành dấu mốc đặc biệt khi thầy và trò được đón năm học mới dưới mái trường khang trang, đầy đủ tiện nghi, mang theo niềm vui và những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Video: Cận cảnh ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại ở biên giới Phong Thổ

Tại xã Phong Thổ, nơi có hơn 26,9 km đường biên giới, công tác giáo dục từng đứng trước không ít khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất và mạng lưới trường lớp còn hạn chế. Toàn xã có trên 6.000 học sinh phân tán ở hàng chục điểm trường nhỏ lẻ, trong khi tỷ lệ học sinh được ở bán trú còn thấp. Những con đường xa xôi, vực sâu, suối dữ nhiều khi trở thành trở ngại trên hành trình đến lớp của các em.

Trong điều kiện đó, một ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, đồng bộ trở thành niềm mong mỏi của thầy cô, học sinh và người dân địa phương. Chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo Thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ đã mở ra cơ hội hiện thực hóa mong muốn ấy.

Từ đề xuất của tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đồng hành, tài trợ nguồn lực cùng ngân sách địa phương để xây dựng công trình. Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở Phong Thổ có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,15 ha, hướng tới phục vụ khoảng 1.050 học sinh. Ngày 3/11/2025, công trình chính thức khởi công.

Từ thời điểm ấy, một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Chín tháng, tương đương 270 ngày đêm, là khoảng thời gian rất ngắn đối với một dự án nhóm B, cấp III có quy mô hơn 27.000 m² sàn. Trên công trường, những khó khăn liên tục xuất hiện. Giá nguyên vật liệu biến động, nhân công khan hiếm, trong khi những trận mưa rừng đến sớm và kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Quang Khoa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, để đưa công trình về đích đúng tiến độ, “các lực lượng tham gia dự án phải liên tục tăng tốc. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, bám sát hiện trường 24/7. Các nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp”, quyết tâm vượt nắng thắng mưa, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Lễ khánh thành và khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ.

Sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Lai Châu, trách nhiệm của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các đơn vị thiết kế, giám sát, nhà thầu, nguồn vốn được giải ngân kịp thời từ Petrovietnam và sự đồng lòng của người dân đã góp phần tạo nên sức mạnh để vượt qua những khó khăn khắc nghiệt. Từng ngày, từ một khu đất, những khối nhà dần hiện lên. Nền móng được hoàn thiện, phòng học được xây dựng, khu nội trú, nhà ăn, khu thể thao cùng những hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt lần lượt hình thành.

Sau 270 ngày đêm, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phong Thổ chính thức hoàn thành với diện mạo khang trang, hiện đại. Công trình có 30 phòng học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, hệ thống nhà nội trú, nhà ăn, khu thể thao, bể bơi cùng trang thiết bị đồng bộ để đón hơn 1000 em học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ

Ngày 5/9/2026, lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra trong niềm vui và sự háo hức của thầy và trò. Những bộ trang phục dân tộc rực rỡ giữa sân trường, những gương mặt học sinh tươi vui trong ngày đầu năm học mới khiến không gian của ngôi trường càng trở nên sống động. Với nhiều em, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới mà còn là lần đầu được học tập, sinh hoạt trong một môi trường hiện đại, đầy đủ hơn.

Với em Sầm Thị Khánh Thương, học sinh lớp 8, được học dưới mái trường mới là một niềm vui đặc biệt. Em chia sẻ cảm thấy “háo hức và vui mừng” khi trường có đầy đủ tiện nghi, thiết bị học tập. Từ môi trường mới, Khánh Thương tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Ngôi trường hiện đại với 30 phòng học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, hệ thống nhà nội trú, nhà ăn, khu thể thao, bể bơi đồng bộ tại xã biên giới Phong Thổ

Cùng chung niềm vui ấy, em Phàn Ái Linh, học sinh lớp 5A4, bày tỏ sự phấn khởi khi được học tại trường mới. Với cô học trò nhỏ, ngôi trường “rất đẹp và khang trang”. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô và bố mẹ. Những lời chia sẻ hồn nhiên ấy khiến ý nghĩa của công trình trở nên gần gũi hơn. Đằng sau những con số về vốn đầu tư, diện tích hay số lượng phòng học là niềm vui của những đứa trẻ được học tập trong một môi trường tốt hơn.

Với thầy giáo Phùng Văn Ơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH&THCS Petrovietnam - Phong Thổ, ngày khai giảng năm học mới cũng là thời điểm nhà trường bắt đầu một chặng đường mới. Thầy cho biết nhà trường đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho năm học mới. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ đoàn kết, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục dành cho nhà trường.

Khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Petrovietnam - Phong Thổ ngày 5/9/2026.

Trong tiếng trống khai giảng, những trang sách mới được mở ra. Các em học sinh bắt đầu những tiết học đầu tiên trong phòng học mới, làm quen với những không gian học tập, sinh hoạt mà trước đây có thể chỉ là niềm mong ước. Từ công trường với máy móc, vật liệu, nơi đây đã trở thành một mái trường đầy tiếng cười và những ước mơ tuổi học trò.

Ngôi trường mới không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn mà còn được định hướng trở thành nơi góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và nuôi dưỡng những thế hệ trẻ cho quê hương, đất nước. Đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, lễ khánh thành ngôi trường nội trú Petrovietnam - Phong Thổ trở thành dấu mốc ghi nhận thành quả của hành trình 270 ngày đêm nỗ lực, đồng thời thể hiện sự chung tay, đồng hành đối với sự nghiệp giáo dục nơi biên cương.

Nhưng với thầy và trò, có lẽ điều đáng nhớ nhất không phải là những con số của một dự án xây dựng, mà là ngày các em được bước qua cánh cổng trường mới, ngồi vào những lớp học mới và bắt đầu năm học với niềm vui trong ánh mắt.

270 ngày đêm xây dựng đã khép lại. Một hành trình khác vừa bắt đầu. Đó là hành trình của những bài học, những ước mơ và những bước trưởng thành.

Từ mái trường hiện đại giữa vùng biên Phong Thổ, những học sinh hôm nay sẽ tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng tri thức, nghị lực và khát vọng. Một công trình đã hoàn thành, một năm học mới đã bắt đầu. Và dưới mái trường mới ấy, những ước mơ của học sinh vùng biên đang được tiếp thêm niềm tin để vươn xa.