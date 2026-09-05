Tiếng trống khai trường vang giữa biển khơi

TPO - Sáng 5/9, tiếng trống khai trường rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Giữa biển khơi, hơn 200 học sinh Trường Tiểu học và THCS, mầm non hân hoan bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại xã đảo Nhơn Châu. Clip: Trương Định.

5h30, tại bến tàu Mũi Tấn ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) con tàu rời bến, rẽ sóng hướng ra xã đảo Nhơn Châu. Trên hành trình vượt biển, đoàn công tác tỉnh Gia Lai mang theo những phần quà cùng tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, giáo viên và học sinh xã đảo. Những món quà tuy giản dị nhưng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm vui và động lực để thầy trò nơi đầu sóng, ngọn gió bước vào năm học mới.

Từ sáng sớm, sân Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu đã rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Trong trang phục chỉnh tề, các em có mặt đông đủ để dự lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Nhơn Châu còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Nằm cách đất liền khoảng 24km, điều kiện đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, việc đưa sách vở, trang thiết bị dạy học và nhiều vật dụng thiết yếu từ đất liền ra đảo vẫn còn không ít khó khăn.

Vì vậy, trước ngày khai giảng, đội ngũ giáo viên tại đây phải chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới. Từ vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, trang trí lớp học đến rà soát sách giáo khoa, nhiều phần việc đều do các thầy, cô trực tiếp thực hiện.

Các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định.

Năm học mới, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 208 học sinh, trong đó 111 học sinh cấp tiểu học và 97 học sinh cấp THCS. Trường Mầm non xã Nhơn Châu cũng đón 44 trẻ trong năm học này.

Em Nguyễn Phạm Nguyên Uy, học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, chia sẻ: “Bước vào năm học mới, con mong mình sẽ đạt thêm nhiều thành tích, học hỏi được nhiều điều và nỗ lực hơn so với năm học trước. Học sinh ở xã đảo cũng có những khó khăn riêng, nhưng con và các bạn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và các cô chú ở địa phương”.

Ông Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy, học năm học mới cơ bản đảm bảo. Sách giáo khoa phục vụ học tập của học sinh cũng đáp ứng đầy đủ, không thiếu.

Theo ông Thành, do đặc thù là xã đảo, công tác giáo dục tại Nhơn Châu luôn đối mặt với những khó khăn riêng. Việc duy trì sĩ số, bảo đảm học sinh đến trường đầy đủ là một trong những nhiệm vụ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong năm học 2025-2026, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu đã duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

Đối với học sinh xã đảo Nhơn Châu, hành trình đến trường có những đặc thù riêng. Trên địa bàn hiện chưa có trường THPT nên sau khi hoàn thành chương trình THCS, học sinh phải vào đất liền để tiếp tục học tập. Việc xa gia đình, chi phí sinh hoạt và điều kiện đi lại khiến nhiều học sinh và phụ huynh gặp khó khăn. Tỉnh Gia Lai có chính sách hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng đối với học sinh Nhơn Châu vào đất liền học tập.

Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học mới tại xã đảo Nhơn Châu:

Các em học sinh xã đảo Nhơn Châu dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trương Định.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định.

Các em học sinh xã đảo Nhơn Châu nhận quà năm học mới. Ảnh: Trương Định.