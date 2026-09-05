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'Áo xanh' chung tay chuẩn bị năm học mới 2026-2027

Xuân Tùng

TPO - Hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí, dọn vệ sinh, trang trí trường lớp… là những hoạt động được đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương trên cả nước góp sức mang đến ngày khai giảng năm học mới 2026 – 2027 cho học sinh bước vào mùa tựu trường.

Từ những ngày đầu tháng 9, cận khai giảng năm học 2026 - 2027, đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, phần việc cùng nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, chăm lo sức khỏe và tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp cho học sinh.

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Đoàn viên thanh niên trang trí không gian trường lớp. Ảnh: BTC

Tại Hà Nội, trong hai ngày 3 – 4/9, nhiều Chi đoàn trường học trên địa bàn Thủ đô đã ra quân, phối hợp hỗ trợ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh tại các trường trên địa bàn. Hoạt động nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe trẻ em trước thềm năm học mới.

Tại các điểm khám, đoàn viên, thanh niên và giáo viên trẻ đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn học sinh, phân luồng, sắp xếp thứ tự khám, ổn định khu vực chờ và phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ. Các em được kiểm tra, đánh giá một số chỉ số sức khỏe, qua đó góp phần phát hiện sớm những vấn đề cần theo dõi, tư vấn và chăm sóc.

Tại Nghệ An, không khí chuẩn bị cho ngày tựu trường cũng diễn ra sôi nổi. Đoàn viên, thanh niên các nhà trường thuộc Đoàn phường Tây Hiếu cùng tham gia chuẩn bị cờ hoa, chỉnh trang sân trường, tạo không khí khang trang, náo nức chào đón năm học 2026 - 2027.

Ở xã Nhôn Mai (Nghệ An), sáng 4/9, hơn 40 đoàn viên, thanh niên được huy động hỗ trợ Trường PTDTNT TH&THCS Nhôn Mai tổng dọn vệ sinh khuôn viên, sắp xếp trang thiết bị, phòng học, chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai giảng diễn ra sáng 5.9. Những phần việc tưởng chừng giản dị đã góp phần tạo dựng không gian học tập xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp cho học sinh.

Ở xã Na Ngoi (Nghệ An), đoàn viên, thanh niên hỗ trợ treo cờ, tổng dọn vệ sinh trường liên cấp phục vụ lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.

Từ thành thị đến vùng cao, những phần việc cụ thể của đoàn viên, thanh niên đang góp thêm sắc màu cho ngày khai trường. Không chỉ là dọn một sân trường, treo một lá cờ hay hỗ trợ một buổi khám sức khỏe, mà đây là cách tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành với nhà trường và tình cảm dành cho học sinh, để năm học mới bắt đầu trong niềm vui và sự sẵn sàng.

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Một điểm nhấn ấn tượng nữa trong đợt ra quân này chính là sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc. Dưới bàn tay khéo léo của các bạn ĐVTN, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đã được treo trang trọng dọc các hành lang và sân khấu chính.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Những lớp học sạch bóng, những hàng ghế thẳng tắp, những khẩu hiệu rực rỡ sắc màu đã sẵn sàng “đánh thức” ngôi trường sau kỳ nghỉ dài.

Khai giảng năm học 2026 - 2027 không chỉ là ngày hội của riêng học sinh, mà còn là dịp để khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Với tâm thế chủ động và sáng tạo, những "chiến sĩ áo xanh" đã và đang góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, hứa hẹn một mùa khai trường bùng nổ, thành công rực rỡ.

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Không khí khai giảng rực rỡ màu cờ tại nhiều trường
Xuân Tùng
#đoàn viên #thanh niên #khám sức khỏe #khai giảng #năm học mới

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