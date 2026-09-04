Chuyện tình của nữ thủ lĩnh Mùa hè xanh

TP - Giữa trưa nắng hầm hập của miền Tây, hình ảnh nữ giảng viên đại học miệt mài quay cối, đứng mẻ hồ đã không còn xa lạ với sinh viên. Làm “thủ lĩnh” qua ba Mùa hè xanh, chị còn có một câu chuyện tình đẹp, đơm hoa kết trái trong những ngày dầm mưa dãi nắng nơi đất Sen Hồng.

Nắng gắt miền Tây

Giữa trưa hè tại xã Tân Dương (tỉnh Đồng Tháp), không khí trên công trường xây dựng lộ giao thông nông thôn nóng hầm hập, hơi đất bốc lên ngột ngạt. Cái nắng hè miền Tây gay gắt như rót lửa xuống những vạt chuối, bờ kênh, nhưng trên công trường, tiếng động cơ máy trộn bê tông vẫn gầm lên chát chúa, đều đặn. Hàng chục sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) với tấm áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi, gương mặt lấm lem bụi xi măng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt đẩy những xe rùa đầy ắp cát, đá.

Năm nay, chiến dịch Mùa hè xanh tại Đồng Tháp đối mặt với áp lực tiến độ vô cùng lớn. Chỉ trong vòng 14 ngày, đội hình 28 người phải hoàn thành tuyến đường dài 400m, rộng 4m, dày 16cm. Những ngày đầu, mưa dông bất chợt trút nước xối xả khiến tiến độ bị đình trệ, buộc cả đội phải bước vào cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.

Đứng giữa công trường ngổn ngang, trực tiếp điều phối cả đội là Thạc sĩ Phan Thị Thanh Hương, giảng viên khoa Khoa học Ứng dụng - Trường Đại học Bách khoa, một “thủ lĩnh” kỳ cựu. Không đứng từ xa cầm bản vẽ hay đôn đốc chung chung, cô trực tiếp xắn tay áo, cùng sinh viên bê từng bao xi măng nặng trịch, khuân từng thùng đá sỏi, rồi thoăn thoắt điều khiển cần gạt máy trộn.

Nhìn hình ảnh cô Hương bên cối trộn bê tông giữa trưa nắng, ít ai nghĩ đó lại là một giảng viên chuyên đứng bục giảng lý luận chính trị. Khi thời tiết khắc nghiệt, lúc cát đá quá khô dưới nắng gắt hay quá ướt sau những cơn mưa dông, người đứng cối phải cực kỳ linh hoạt để điều chỉnh lượng nước sao cho bê tông đạt độ kết dính tốt nhất. Trộn đúng kỹ thuật thì đường mới bền chắc. Mỗi mét đường hoàn thành không chỉ là công trình hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, mồ hôi và tâm huyết của cả thầy và trò”, cô Hương chia sẻ

Chính sự “xắn tay vào việc” không quản ngại nắng mưa của người giảng viên trẻ đã xóa nhòa khoảng cách giữa thầy và trò, chỉ còn tình đồng chí, nghĩa đồng đội trên công trường. Sự lăn xả của cô Hương chính là ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho cả đội hoàn thành nhiệm vụ.

Ðiểm tựa từ hậu phương

Đằng sau sự bám trụ kiên cường trên tuyến đầu của cô giáo Hương là sự hy sinh thầm lặng và thấu hiểu từ gia đình nhỏ. Để cô giáo trẻ có thể dành trọn vẹn tâm sức cho chiến dịch dài ngày, người chồng tâm lý luôn là hậu phương vững chắc. Cứ đến cuối tuần, công việc ở TPHCM tạm gác lại, anh lại đưa con nhỏ về quê nội ở xã Phú Cường (Đồng Tháp) chăm sóc để vợ yên tâm bám công trường.

Nhắc đến Phú Cường, ánh mắt nữ giảng viên luôn rạng lên một niềm hạnh phúc đặc biệt. Bởi mảnh đất Sen Hồng không chỉ ghi dấu những tháng ngày tình nguyện rực rỡ của tuổi trẻ, mà định mệnh còn sắp đặt cho cô Hương gặp gỡ và nên duyên với một nửa yêu thương của cuộc đời mình.

Thạc sĩ Phan Thị Thanh Hương, giảng viên khoa Khoa học Ứng dụng - Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) đứng cối trộn hồ tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Câu chuyện tình ấy bắt đầu từ mùa hè năm 2022. Khi ấy, với tư cách là nữ Bí thư Đoàn khoa đầu tiên và duy nhất của khoa Khoa học Ứng dụng, Hương được giao trọng trách làm Chỉ huy trưởng đội hình Mùa hè xanh thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường dài 720m tại xã Phú Cường.

Phải quản lý hàng chục sinh viên kỹ thuật, lo ăn ở, bảo đảm an toàn lao động, Hương còn vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Hương chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân. Thế nhưng, giữa bộn bề vất vả của công trường miền quê, nhân duyên đã gửi gắm cô vào một người đặc biệt - lúc bấy giờ là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Cường.

Trong suốt một tháng thi công, chính quyền địa phương luôn đồng hành sát cánh, bố trí lực lượng hỗ trợ sinh viên. Điều khiến nữ Chỉ huy trưởng ấn tượng sâu sắc là hình ảnh vị cán bộ quân sự xã đều đặn có mặt trên công trường từ sớm. Anh không nề hà xúc cát, bê đá, trộn hồ hay vận chuyển vật liệu nặng như một chiến sĩ tình nguyện thực thụ.

Lời hẹn định mệnh

Đến ngày tổng kết chiến dịch, Hương bịn rịn chia tay bà con để trở về TPHCM, còn anh Chỉ huy trưởng quân sự xã ở lại tất bật chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. “Trong cuộc điện thoại gọi ra để cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương suốt tháng qua, tưởng chừng đó chỉ là lời chào tạm biệt khép lại một chiến dịch, anh mỉm cười nói: Em chỉ chia tay địa phương thôi, chứ đâu có chia tay anh. Xong việc, anh sẽ lên Bình Dương thăm em!”, cô Hương nhớ lại.

“Mùa hè xanh không chỉ là công trình mang dấu ấn tuổi trẻ mà còn mang đến món quà vô giá của cuộc đời - một người bạn đồng hành, một mái ấm được xây dựng từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và cống hiến”. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Hương, giảng viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

Cô nghĩ đó chỉ là một câu nói vui xã giao sau những ngày tháng cùng chung chiến hào. Thế nhưng, đúng năm ngày sau, chàng quân nhân ấy có mặt tại Bình Dương, mở đầu cho một hành trình mới của hai người.

Một năm sau, tình cảm giữa 2 người lớn dần cùng với sự sẻ chia, động viên và đồng hành. Mùa hè năm 2023, khi cô Hương tiếp tục xách ba lô lên đường làm Chỉ huy trưởng tại xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng cũ, Đồng Tháp), cứ cuối tuần anh lại tranh thủ vượt quãng đường dài đến công trường phụ giúp, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Và rồi, ngay sau lễ tổng kết chiến dịch năm ấy một ngày, một đám cưới ấm áp đã được tổ chức tại chính xã Phú Cường - mảnh đất đã se duyên cho hai tâm hồn cùng chung nhịp đập. Sau đó, anh quyết định chuyển hẳn lên TPHCM công tác, giảng dạy ngành Kinh tế tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore, để hai vợ chồng được ở gần nhau.

Gia đình cô Phan Thị Thanh Hương

Nhìn lại hành trình đã qua, cô Hương nhận ra rằng, chiến dịch tình nguyện đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt giữa nhà trường, địa phương và giữa những con người cùng chung lý tưởng cống hiến. “Với riêng tôi, Mùa hè xanh không chỉ là công trình mang dấu ấn tuổi trẻ mà còn mang đến món quà vô giá của cuộc đời - một người bạn đồng hành, một mái ấm được xây dựng từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và cống hiến”, cô Hương chia sẻ thêm.